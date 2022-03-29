هل تأثرت قناة السويس بالأزمة الروسية الأوكرانية؟.. الفريق أسامة ربيع يجيب

طمأن رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، خلال مؤتمر صحفي فى ذكري إنقاذ سفينة الحاويات العملاقة إيفر جيفن، عن حركة الملاحة في القناة من يناير حتى مارس رغم تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، مضيفا: "احنا تأثرنا بالطبع بها ولكن تم مرور 5 ألاف و68 سفينة".

وتابع أن سياسة التسعير التي اتخذتها قناة السويس كانت ناجحة جدا، لافتا إلى أنه من ضمنها إقامة حزمة من التخفيضات بتاريخ 1 إبريل 2020 وكانت بين 24 إلى 75% لناقلات الغاز المسال .

وتابع الفريق أسامة ربيع، أن هيئة قناة السويس نجحت خلال العامين الماضيين فى تخطي العديد من الصعاب التي لاتقل خطورة عن أزمة جنوح السفينة إيفرجيفن، لافتا إلى أن الهيئة نجحت فى مواجهة أزمة كورونا من خلال العديد من السيناريوهات، فضلا عن تطبيق حزمة واسعة من الحوافز التسويقية كان لها أكبر الأكثر فى تجاوز المحنة بنجاح.

وأشار إلى أن النجاح فى مواجهة التحديات كان مضاعفا، معقبا: "لو نبص على حركة الملاحة فى عام 2021 كانت بأرقام غير مسبوقة فى تاريخ القناة كله.. حيث تم مرور 20 ألف و694 سفينة بزيادة 10% عن العام السابق.. والحمولات الصافية قدرت بمليار و270 مليون طن بزيادة 8.5% ".