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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

والدة ويل سميث: فخورة به.. وفوجئت بصفعه لزميله كريس روك

ويل سميث مع والدته
ويل سميث مع والدته

علقت والدة الممثل ويل سميث، على حادث صفعه لزميله كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، التي أصبحت أكثر خطوة شهرة في مشواره رغم حصوله على جائزة أفضل ممثلة. 

وقالت كارولين سميث في مقابلة حصرية مع ABC الأمريكية، إنها تشعر بالفخر بعدما فاز ابنها أخيرا بجائزة الأوسكار، وتعلم جيدا كيف كان يعمل وينتظر من أجل هذه اللحظة التاريخية. 

وكشفت والدة ويل سميث، عن استعدادها لمشاهدة حفل الأوسكار في وقت مبكرا، وانتظارها مع باقي أفراد العائلة للحظة فوز نجلها في أكبر ليلة تشهدها هوليوود كل عام. 

وأوضحت والدة ويل سميث، الذي ولد ونشأ في غرب فيلادلفيا، إنها فوجئت بحادث كريس روك، خاصة أن ابنها ليس معتادا على فقدان أعصابه بهذا الشكل، ووصفته بأنه شخص متزن. 

وأكدت والدة ويل سميث ، على أن هذه أول مرة تراه يفعل ذلك في حياته، لكن أيضا لا يمكن اختصار مسيرة حياته في موقف واحد، خاصة أنه دائما يضع عائلته في المقام الأول، وهو شخص محب ولأسرته ويحرص على تماسكها. 

ودافعت شقيقة ويل سميث عنه في تصريحاتها، وقالت إلين سميث إنها استمعت كثيرا لشكوى شقيقها من الضغوط التي يتعرض لها في عمله، وأكدت على أنهم فخورون به كممثل لولاية فيلادلفيا أمام العالم. 

ويل سميث والدة ويل سميث كريس روك الأوسكار Arts Entertainment

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