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رئيس التحرير
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برلمان

أبو العينين يطالب بسياسات جديدة لمنافسة الاستثمارات العالمية

النائب محمد أبو العينين
النائب محمد أبو العينين وكيل مجلس النواب

أعلن النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب موافقته على تقرير لجنة القوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية.

وقال وكيل مجلس النواب - خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي -: "نحن أمام أزمة مركبة أثرت على العالم كله بسبب التضخم، نتيجة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وقبلها كورونا، بالإضافة إلى أزمة التغير المناخي، لافتا إلى أن هذه الأزمة تؤثر بشكل بالغ الخطورة على السياسات المالية لأي دولة.

وأشاد أبو العينين، بإدارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأزمة التضخم المصدرة لنا من الخارج، قائلا:" الرئيس أبدع في إدارة الأزمة".

و أضاف: "نحن أمام تضخم مستورد يؤثر داخليًا، مشيرًا إلى أن زيادات المرتبات والمعاشات، وتبكيرها وزيادة حد الإعفاء في المرتبات كل ذلك يخفف من الأعباء.

وأكد وكيل مجلس النواب، أن التحدي الحقيقي، عدم الإحساس بوجود أي عجز سواء في السلع أو الخدمات، وهذا إبداع رغم أن بعض الدول تعاني معاناة شديدة بسبب نقص السلع، مطالبًا بضرورة أن يكون هناك سياسات جديدة لزيادة الاستثمارات بعيدًا عن المنافسات العالمية.

وتابع أبو العينين: الرئيس اعتمد على سياسة العرض والطلب من خلال توجيهاته للحكومة بتعجيل استحقاق صرف العلاوات الدورية وزيادتها مما انعكس علي زيادة الإنفاق ، أما العرض فجاءت بتوجيهات سيادته بتوفير السلع ومراقبة الاسعار وهو ما نتج عنه عدم نقص أي سلعة وهو ابداع في حد ذاته من الرئيس على عكس دول أخرى عانت من نقص في السلع.

 

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