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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار توك شو|الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بنفس ضوابط كورونا للعام الماضي.. والأرصاد: ارتفاع الطقس أول أيام رمضان

صدى البلد


تناولت برامج التوك شو، عددا من الأخبار المهمة في مختلف القضايا نرصد أبرزها فى التقرير التالى:


الأوقاف: إقامة صلاة التراويح بنفس ضوابط وإجراءات العام الماضي ضد كورونا

قال هشام عبد العزيز، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن صلاة التراويح لهذا العام ستكون بنفس الضوابط والإجراءات التى تم اتخاذها العام الماضى.

 

ارتفاع بالحرارة وشبورة مائية.. الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الأيام المقبلة
 

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن اليوم نشهد استمرارا في ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى الكتل الهوائية التي تتأثر بها البلاد والقادمة من صحراء شبه الجزيرة العربية، بجانب زيادة في سطوع أشعة الشمس .
 


لجنة مكافحة كورونا: انحسار شبه تام للموجة الأخيرة من الفيروس
 

قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك انحسارا شبه تام للموجة الأخيرة من فيروس كورونا، وتناسق في عدد الإصابات بشكل يومي، وفي نسبة الإشغال داخل المستشفيات والعناية المركزة، معقباً: "الأمور حتى الآن تحت السيطرة بدرجة كبيرة جداً". 
 


تصل لـ36 درجة.. تفاصيل حالة الطقس المتوقعة في أول أيام رمضان

أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن مصر ستشهد مع نهاية هذا الأسبوع وبداية الأسبوع المقبل، ارتفاعا ملحوظا جدًا في درجات الحرارة.
 

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 29-3-2022


استعرض برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار الذهب في مصر  اليوم الثلاثاء 29 - 3- 2022. 

أسامة ربيع: مستعدون للتضحية بدمائنا وأروحنا من أجل تقدم مصر

أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على الوقوف خلف القيادة السياسية برئاسة عبد الفتاح السيسي، وأنهم على استعداد لبذل كل جهد والتضحية بأسمى ما يملكون من دماء وأرواح في سبيل تقدم وازدهار مصر، وذلك نيابة عن جميع العاملين بالهيئة.
 

أرقام غير مسبوقة.. رئيس قناة السويس: مرور 20 ألف و694سفينة خلال 2021
 

شكر الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، خلال مؤتمر صحفي فى ذكرى إنقاذ سفينة الحاويات العملاقة إيفرجيفن"، رئيس الشركة المالكة للسفينة على تعاونه من اليوم الاول لأزمة السفينة حتي انتهائها.

 

لمواجهة الزيادة السكانية.. جامعة طنطا تقرر منح تخفيض إضافي 15% لأبناء العاملين

قال الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، تعليقًا على قرار الجامعة بمنح تخفيض إضافي 15% لمواجهة قضية الزيادة السكانية، إن مشكلة الزيادة السكانية تواجهنا منذ عقود طويلة، مشيرًا إلى أن الزيادة السكانية تعتبر سببا رئيسيا في عدم الإحساس بمعدلات التنمية التي تحققها الدولة.


سهير رمزى تتعرض لموقف محرج أثناء دخولها الاستوديو وتطلب من المخرج حذفه..نوستالجيا
 

حلت الفنانة سهير رمزى، ضيفة فى حوار سابق بأحد البرامج، وتحدثت عن حياتها المهنية والشخصية.

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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