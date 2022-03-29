ابوكيلة يعتذر عن الاستمرار فى عضوية لجنة التشريعات والتسويات بالصحفيين

اعلن ابراهيم الوكيلة عضو مجلس نقابة الصحفيين عن اعتذاره عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات وذلك تنفيذا لحكم القضاء الاداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة.

ووجه الوكيلة رسالة الى اعضاء الجمعية العمومية للصحفيين قال فيها " احتراما لحكم القضاء الاداري بعدم جواز الجمع بين عضوية هيئة مكتب النقابة .. وعضوية مجلس الشيوخ .. ابلغت السيد نقيب الصحفيين امس عن اعتذاري عن عضوية هيئة المكتب كوكيل للتسويات والتشريعات .. واستعدادي لتولي مسئولية اية لجنة يتم تكليفي بها من قبل مجلس النقابة .. حيث ان عضويتي لمجلس النقابة تعد تكليفا وليس تشريفا .. خالص تقديري لكم .