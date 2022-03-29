مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

نشر المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحكم الصادر لصالح القلعة البيضاء ضد محمود كهربا لاعب النادي الأهلي إلى هاتاي سبور التركي .



وكتب مرتضى منصور عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا : " أصدرت المحكمة الرياضة "كاس" في لوزان بسويسرا حكماً نهائياً غير قابل للطعن بتغريم محمود عبد المنعم كهربا 2 مليون دولار بالإضافة إلى 5% فوائد على المبلغ اعتبارا من يوم 20 يونيو 2019 وحتى تاريخ السداد الكامل لمبلغ الغرامة".

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قرر شهر اغسطس من عام 2020 تغريم اللاعب محمود عبد المنعم كهربا بالتضامن من نادي ديبورتيفو أفيس البرتغالي مليوني دولار، وقرر فيفا عدم إيقاف اللاعب.

وقال منصور : “ هذا القرار يعد انتصارا جديدا لنادي الزمالك ومجلس إدارته ، الذي يحافظ دائما على حقوق النادي ويدافع عنها بكل قوة وهو ما يكشف الفرق الكبير بين مجلس الإدارة الشرعي المنتخب الذى يحترم النادي ويحافظ على حقوقه وبين اللجان المعينة التي سعت إلى تدمير النادي”.



وأضاف : “ هذا الحكم يعد انتصارا للقيم والمبادئ الحقيقية.. هذه ليست القضية الأولى التي يريحها الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور في المحكمة الرياضية حيث سبق وتم الحكم لصالحه في قضية اللاعب حمدي النقاز ومعروف يوسف وجروس ”.

