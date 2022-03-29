يد الزمالك تهزم طلائع الجيش 30-26 في افتتاح المرحلة الأخيرة لدوري المحترفين

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على فريق طلائع الجيش 30/26 في أولى مباريات العودة من المرحلة الأخيرة لتحديد بطل دورى المحترفين وبفوزه اليوم حافظ تيد الزمالك على صدارة جدول الدوري برصيد 13 نقطة.

انتهى الشوط الأول بتقدم كوماندوز يد الزمالك 15-14.

ومن المقرر أن يخوض الفريق ثاني لقاءاته في المرحلة الأخيرة أمام سبورتنج السكندري في تمام الساعة السادسة مساء على صالة حسن مصطفي بمدينة السادس من أكتوبر.



ويقود يد الزمالك: الإسباني أوليفر روي مديرا فنيا وحمادة الروبي مدربا وحسام غريب رئيسا للجهاز وحمادة عبدالباري مديرا إداريا وعمرو علي رئيسا للجهاز الطبي وأحمد جمال أخصائي العلاج الطبيعي ومصطفى السني مدلكا.