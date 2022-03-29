عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تفاصيل احتفالية مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية

صدى البلد

يقيم مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية، برئاسة الناقد السينمائي د ياسر محب، مؤسس ورئيس المهرجان، إحتفالية ثقافية وفنية خاصة، بمناسبة أعياد الفرنكوفونية وذكرى تاريخ وضع حجر الأساس لستوديو مصر فى السابع من مارس عام ١٩٣٤ على يد طلعت باشا حرب "رائد الإقتصاد المصرى" و"أبو السينما المصرية"، وذلك بقصر السينما بجاردن سيتى، يوم الأربعاء الموافق ٣٠ مارس ٢٠٢٢ الساعة الخامسة مساءا.

ويتضمن برنامج الإحتفالية عرض فيلم قصير عن تاريخ الفرنكوفونية، ودور مصر البارز فى دعم حركة الفرنكوفونية على مختلف الأصعدة، وخاصة الصعيد الدبلوماسى والفنى والثقافى.

مهرجان بورسعيد يكرم النجمة العالمية هيام عباس

المخرج المصري داني جمال عضو لجنة تحكيم مهرجان "tourism" الدولي بجنوب أفريقيا

إلى جانب حلقة نقاشية تحت عنوان "مصر و الفرنكوفونية.. تاريخ حافل من النجاح والعطاء المتبادل"، بحضور ومشاركة السفير وزير مفوض خالد عارف مدير شؤون الفرنكوفونية بوزارة الخارجية المصرية، والفنان تامر عبد المنعم مدير عام الثقافة السينمائية ومدير قصر السينما، وممثلى عدد من سفارات الدول الفرنكوفونية وعدد من الدبلوماسيين والفنانين ورجال الإعلام.. 
هذا بإلإضافة إلى تقديم معزوفات لمجموعة من أشهر مقطوعات الموسيقى التصويرية والأغنيات الخاصة بأفلام الدول الفرنكوفونية، تقدمها فرقة "أكورديونيلا".

يعقبها عرض الفيلم الروائى الكندى "حروب"، الفائز ب "جائزة الدكتور بطرس بطرس غالى" لأفضل سيناريو من مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية فى دورته الأولى، التى عقدت خلال شهر ديسمبر ٢٠٢١.

إفريقيا بورسعيد مهرجان تامر عبد المنعم جاردن سيتى وزارة الخارجية المصرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

مرتضى منصور: الحكم بتغريم كهربا 2 مليون دولار انتصار لقيم ومبادىء الزمالك

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

موجة حارة.. الأرصاد تطمئن المواطنين بشأن طقس الأسبوع المقبل

البرلمان يوافق على تعجيل موعد صرف استحقاق العلاوات الدورية والمعاشات مبدئيا

التعليم تنفي رفع الغياب في المدارس خلال شهر رمضان

موضوعات متعلقة

مسلسلات رمضان.. فيفي عبده وشيرين رضا ينتقمان من الرجال في "شغل عالي"

مسلسلات رمضان 2022| دينا الشربيني تحاول الهرب في برومو المشوار

"مش إلكترا" ثاني عروض المخرج المحترف بالبيت الفني للمسرح

أمير رمسيس مديرا لمهرجان القاهرة في دورته الـ 44

أخبار الفن| حقيقة وجود جزء رابع من «أبو العروسة».. تفاصيل حفل محمد رمضان بجدة.. جورج وسوف في حفل بطابا

أحمد زكي.. رحلة من المعاناة بين غربة ومحاولة انتحار | نوستالجيا

محمد حاتم: المنافسة في موسم رمضان لا تشغلني| خاص

زينب غريب تكشف عن أصعب مشاهدها في مسلسل «تحقيق»

ترشيحاتنا

روسيا تستدعي قوات الاحتياط سرا .. وتجند المدانين الشيشان للقتال في أوكرانيا

نصائح للحفاظ على صحة القلب مع تقدم العمر

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

موسكو تتعهد بالرد على طرد دول أوروبا الدبلوماسيين الروس

ارتفاع مفاجئ.. زيادة من 6 لـ 10 جنيهات في أسعار الذهب اليوم

الأزهر يعلن جداول امتحانات الدور الأول لـ "أبناؤنا في الخارج" للعام الدراسي الحالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استعدادات لتشغيله في 2024.. الواي فاي عالي السرعة في طريقه للقمر والمريخ

أضخم كمامة في العالم تحطم الرقم القياسي بـ تايوان

البروكلي والكرنب.. سلاح جديد للقضاء على كورونا والوقاية منه

بايدن في ورطة.. الرئيس الأمريكي يغش الإجابات حول الحرب من ورقة

فيديو

سيمون تطرح "أغنية" ملكة في حب الأم.. فيديو

أحمد زعيم يطرح أغنية "حب الله" بمناسبة شهر رمضان.. فيديو

بعدما ضربه بالقلم.. هل يتعرض ويل سميث لعقوبة.. فيديو جراف

توقعات مباراة مصر والسنغال اليوم .. 3 فرص للتأهل|فيديو

المزيد

ساحة رأي

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

د/وليد البلتاجي السيد يكتب: التنمية المستدامة ودور الفتاوى الإلكترونية في تحقيق أهدافها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي "18"

اﻟﻤﺰﻳﺪ