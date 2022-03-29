نصائح ذهبية من الكهرباء للمواطنين لتوفير الطاقة

قدم الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عدة نصائح لتوفير الطاقة وخاصة في شهر رمضان، مؤكدا أنه لابد من التأكد من صيانة التكييف جيدا عند استخدامه.

وأضاف أيمن حمزة، خلال حواره ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، أن لابد من ضبط التكييف عند درجة حرارة 24 أو 25 ولا يقل عن ذلك، متابعا انه يجب تجنب فتح الشبابيك ومصادر التهوية المختلفة أثناء تشغيله.

وتابع أن يجب على المواطنين التعامل بحرص مع استهلاك مختلف الأجهزة الكهربائية، مثل الكاتل والميكروويف والسخان، وفصل الجهاز عن مصدر الكهرباء في عدم التشغيل، منعا لزيادة الفاتورة.



