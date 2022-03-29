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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مفاوضات مرتقبة بين كييف وموسكو في إسطنبول.. فيديو

أوكرانيا
أوكرانيا

أذاعت فضائية يورونيوز عربية، لقطات يظهر من خلالها، تأكيدات السفارة الأوكرانية في تركيا إن اجتماع المفاوضات المباشرة بين الجانبين الأوكراني والروسي في إسطنبول، انتهى، بعد نحو أربع ساعات من بدئه. 

 

وذكرت وكالة رويترز أنه من غير المعروف ما إذا كانت المفاوضات ستستمر غداً. وفي تعليقات أولية على الاجتماع، وصف مفاوض روسي المحادثات بالمفيدة، فيما قال مفاوض أوكراني إن كييف تريد اتفاقاً دولياً يضمن أمنها.


هذه المفاوضات هي الحضورية الأولى التي تقام بعد أسبوعين من الانقطاع تقريباً. وافتتح المفاوضات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي تجمع بلاد علاقات جيدة بروسيا وأوكرانيا. 

 

وفي تصريحات مقتضبة، قال مسؤولون من أوكرانيا وروسيا إن فرص التوصل إلى "خرق كبير" قليلة رغم قول الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي إنه يدرس مسألة حياد أوكرانيا بعمق، فيما ذكر مسؤولون أميركيون أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "لا يبدو جاهزاً" للموافقة على تسوية.
دعا زيلينسي الدول الغربية إلى تشديد العقوبات المفروضة على موسكو، وحظر النفط، وطالب الدول الداعمة لأوكرانيا بمدّ جيشه بالمزيد من الأسلحة. وتابع زيلينسكي سياسة الضغط التي اعتمدها منذ بدء الحرب، حيث قال إن الأوكرانيين لا يجب أن يموتوا لأن البعض يخاف من مدّ أوكرانيا بالأسلحة المطلوبة، مضيفاً "الخوف يجعلك شريكاً" في ذلك.

 

 

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