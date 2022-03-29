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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

ألسن عين شمس: استحداث برامج جديدة لإعداد كوادر تلبي متطلبات سوق العمل

طلاب
طلاب

أكدت الدكتورة سلوى رشاد، عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، أن الانخراط في الأنشطة الطلابية والفعاليات يعد ركن أصيل من الحياة الجامعية بجانب تلقي العلوم، مشددة أن الجامعة تؤهل الطالب ليصبح فور تخرجه إلى الحياة ما بعد الجامعة ليصبح عنصرًا فاعلًا في المجتمع.

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وأوضحت “رشاد”، أن العملية التعليمية لا تقتصر على تلقي العلوم اللغوية فقط داخل قاعات المحاضرات؛ ولكن تمتد كما هو الحالي في قسم اللغة الإيطالية إلى المشاركة في الأنشطة المختلفة التي ينظمها القسم بالتعاون مع السفارة الإيطالية بالقاهرة، كذلك توسيع مدارك الطالب من خلال التعامل مع أهل اللغة في السفارة والمناسبات المختلفة للاطلاع على ثقافة مجتمعهم وتطوير استخدام اللغة ومهاراتها.

وصرحت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، بأن الالتحاق بسوق العمل لا يتوقف على تلقي التدريبات الخاصة بالبرمجيات المختلفة المطروحة في الأسواق، وإنما يعتمد بشكل كبير على المهارات الشخصية للفرد، ولابد أن يكون الطالب يمتلك خلفية معرفية لا بأس بها.

وأعلنت "رشاد" أن تم عمل لقاء مفتوحا الذي جمع طلاب الكلية من مختلف الفرق مع إدارة الكلية، مشيرةً إلى أن فتح قنوات تواصل مباشرة مع الطلاب تعد بمثابة النافذة التى ترى الإدارة منها مشكلات الطلاب من وجهة نظرهم للوقوف على آليات حلها بما يحقق المصلحة العامة للمؤسسة التعليمية والارتقاء بها.

وأشارت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى أن إدارة الموارد البشرية والمادية بالنسبة  للقيادة في المؤسسة هي أهم ركيزة من خلالها يستطيع العميد الوقوف على مدى إمكانية تحقيق طموحة وتطبيق  طريقة إدارته للكلية، وتابعت حديثها مشددة على أن وضع آليات واضحة للوصول إلى زيادة الموارد المالية لدعم الدخل الرئيسي للكلية بعيدًا عن الاعتماد الكلى على موازنة الدولة لتخفيف الكاهل عن موازنة الدولة وتحقيق رؤية الدولة الاستراتيجية للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، استهدف تأمين احتياجات الكلية ومستلزماتها لخدمة العملية التعليمية والارتقاء بكافة قطاعاتها لتقديم أفضل خدماتها لدعم الهدف الرئيسي من مخرجات العملية التعليمية بكافة جوانبها.

وتابعت الدكتورة سلوى رشاد، أن استحداث برامج متخصصة جديدة تسهم في إعداد كوادر بشرية ذات كفاءة متميزة لتلبية متطلبات سوق العمل، كانت تلك هي الفكرة الرئيسية من إستحداث تلك البرامج، إلى جانب أن تلك البرامج ذات المصروفات كانت تمثل أحد أهم مصادر تقوية دخل الكلية لتحقيق موازنة قادرة على تطوير البنية التحتية للكلية بشكل كامل بما يخدم طلاب النظام الفصلي و نظام الساعات المعتمدة على التوازى.

ولفتت عميد كلية الألسن بجامعة عين شمس، إلى أن فكرة إستحداث برامج متطورة استلزم إنشاء قاعات جديدة على أحدث طراز عالمي لتقديم خدمات تعليمية مواكبة لسوق العمل لأبناء الكلية من المصريين والأجانب، وقامت إدارة الجامعة بدعم فكرة المشروع بكافة سبل الدعم المتاحة،  برئاسة أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، وإشراف أ.د.عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.أيمن صالح، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث،  حيث تم بالتعاون مع مركز الإستشارات الهندسية بالجامعة برئاسة أ.د.ياسر مجاهد، مدير المركز، وإشراف د.أيمن فريد، في وقت قياسي خلال ٤٥ يومًا أثناء جائحة كورونا المستجد من إنشاء ١٩ قاعة دراسية مزودة بأحدث تقنيات التعليم على مستوى العالم، لإستيعاب الطلاب الجدد ببرامج الساعات المعتمدة بداية من الفصل الدراسي الأول للعام الجامعى ٢٠٢٠-٢٠٢١.

وأوضحت أن العمل لم يتوقف عند هذا الحد لزيادة الموارد المالية للكلية، فقامت إدارة الجامعة بدعم الكلية لإنشاء ثلاث قاعات إلكترونية على أحدث طراز عالمي، تستهدف إجراء الامتحانات الإلكترونية، وبالفعل تم إنجازها بالتعاون مع مركز الاستشارات الهندسية بالجامعة في أقل من ثلاث أشهر وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية العالمية، تتسع لخدمة ٧٥٩ طالب،  وتم ربطها بسيرفرات وزارة التعليم العالي لتصبح منارة لاستقطاب المؤسسات التعليمية العالمية لإجراء امتحاناتها بتلك القاعات.

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