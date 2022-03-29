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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: الدولة نجحت في توفير السلع بأسعار مخفضة للمواطنين .. فيديو

السلع
السلع

قال علي الإدريسي أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية البحرية، إن هناك تنسيق واضح بين كافة مؤسسات الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار تنافسية مخفضة.


وأضاف علي الإدريسي في مداخلة هاتفية في برنامج " اليوم  "المذاع على قناة " دي إم سي "، أن  الدولة تعمل على خلق حالة من التنافس في السوق من أجل قطع الطريق أمام بعض التجار الذي يسعون لرفع الأسعار بشكل مبالغ فيه ".

وأكمل علي الإدريسي :" الدولة تعلم على طمأنة المواطن بتوفير السلع لفترات طويلة في ظل توفير مخزون استراتيجي يستمر لعدة شهور ".

لفت  علي الإدريسي: " الدولة استطاعت أن تستوعب قدر كبير من الأزمة العالمية دون شعور المواطن بارتفاعات ضخمة في الأسعار".
 

الدولة السلع الأسعار اخبار التوك شو مصر

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