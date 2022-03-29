المغرب يسعى لشراء سلاح القبة الحديدية من إسرائيل

أكد الخبير العسكري المغربي عبد الرحمان مكاوي، إن “القبة الحديدية" سلاح متطور ينتمي إلى الجيل الرابع، يعترض الصواريخ البالستية قصيرة ومتوسطة وبعيدة المدى، وأيضا الطائرات المسيرة بجميع أنواعها”.

وأكد مكاوي، في تصريح لصحيفة هسبريس المغربية ، أن رغبة المغرب في امتلاك القبة الحديدية يتعلق بـ”سلاح فعال موجود ببولندا على الحدود الأوكرانية وأيضا لدى المملكة العربية السعودية”، مفيدا بأنه “باهظ الثمن ودرجة فعاليته تصل إلى 80 في المائة ضد الصواريخ والطائرات”.

كما أوضح الخبير العسكري أن “المغرب يهتم بهذا السلاح نظرا لتواجد صواريخ بالستية في المنطقة، خاصة f60.300 وصواريخ إسكندر الروسية التي مداها 500 كيلومتر”، مؤكدا أن “سلاح القبة أثبت جدارته وفعاليته في اعتراض هذا النوع من الصواريخ”.

يذكر أن طلب المغرب لسلاح القبة الحديدة جاء على هامش مشاركة المغرب في “قمة النقب”، التي انعقدت بإسرائيل وحضرها وزير الخارجية الأمريكية إلى جانب وزراء عدد من الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع تل أبيب.

وشارك المغرب في أعمال “قمة القنب” الإسرائيلية وهو يحمل رهان تعزيز العلاقات مع تل أبيب، والانخراط في التزامٍ أمريكي لتحقيق السّلام في المنطقة ومواجهة تهديدات إيران، على الرّغم من وجود تناقضات في المواقف بشأن “الأزمة الأوكرانية”.