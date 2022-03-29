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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

توفي منذ 5 أيام.. العثور على جثة كويتي متحللة داخل سيارته

جريمة قتل - ارشيفي
جريمة قتل - ارشيفي

تمكنت سلطات الامن الكويتية من العثور  على جثة مواطن كويتي في العقد الرابع من عمره، متحللة داخل سيارته.

وأحيلت الجثة التي  عثر عليها داخل سيارته في ساحة ترابية بمنطقة المهبولة إلى ادارة الطب الشرعي، لكشف سبب الوفاة ووقتها.

 

ونقلت صحيفة القبس عن مصدر أمني قوله  إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً بالواقعة، فتحرك على الفور رجال المباحث والنجدة والأمن العام ووكيل النائب العام إلى الموقع، ووجدوا الجثة في بداية حالة التحلل.

وذكر المصدر الأمني أنه جري استدعاء رجال الأدلة الجنائية لنقلها إلى الطب الشرعي حيث دلت المعاينة الأولية أن الوفاة مر عليها نحو 5 أيام. 

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