خايفين من محمد صلاح.. مراسل صدى البلد يكشف أجواء مباراة مصر والسنغال

قال عمرو أحمد، مراسل قناة «صدى البلد» من العاصمة السنغالية داكار، إن الجماهير المصرية لديها حالة تفاؤل كبيرة جدًا بمباراة العودة للمنتخب الوطني أمام السنغال مساء اليوم.

وأضاف عمرو أحمد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن اللاعبين لديهم عزيمة لتحقيق حلم ملايين المصريين، لافتًا إلى أن الجماهير المصرية لديهم أمل لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة مصر والسنغال.

وتابع عمرو أحمد أن الملعب يسع 50 ألف متفرج، وهو ممتلئ عن آخره، «والجماهير السنغالية بدأت الاحتكاك بنا، ويقولوا هنكسب 4»، مؤكدًا أن البعثة والجماهير المصرية شاهدوا صور ساديو ماني في المطار فور الوصول، مؤكدًا: «هما خايفين من محمد صلاح».

وأوضح عمرو أحمد أن هناك تعنتًا من جانب الأمن السنغالي، مشيرًا إلى أن الجماهير المصرية انتظرت أكثر من ساعة ونصف للوصول إلى ملعب المباراة، بعد التحرك فوجئوا بقوات الأمن توقف الباصات للتنبيه بقفل الشبابيك خوفًا من حدوث أعمال شغب «واضح إن فيه حالة تعنت، والأتوبيسات واصلة ببطْء جدًا».

ولفت عمرو أحمد إلى أنه حتى الأن لم تصل بعثة الجماهير المصرية ملعب المباراة «متبقي 6 دقايق للوصول إلى الاستاد، والأمن نبه علينا بسبب الخوف من شغب قلة من الجماهير السنغالية»، موضحًا أن هناك إصرارًا من محمد صلاح لتحقيق حلم الصعود والتأهل لكأس العالم.

وأكد عمرو أحمد أن الطائرة كانت تقل 300 مشجع مصري، داعيًا للمنتخب بالتوفيق في هذه المباراة للفوز باللقاء والتأهل لمونديال قطر 2022.