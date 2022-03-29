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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هاني حتحوت: يارب نروح كأس العالم

صدى البلد

حرص الإعلامي،هاني حتحوت،علي تشجيع المنتخب الوطني لكرة القدم في مواجهته أمام نظيره السنغالي، في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

 

وكتب هاني حتحوت عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي تويتر: يارب نروح كاس العالم.

 

دقائق قليلة تفصلنا عن مباراة الحسم بين المنتخب الوطني لكرة القدم ونظيره السنغالي، في إياب المرحلة النهائية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر.

المباراة ستقام في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الثلاثاء على ملعب "عبد الله واد" بالعاصمة السنغالية داكار، وهو اللقاء الرسمي الأول الذي يقام على هذا الملعب الجديد الذي افتتح في شهر فبراير الماضي، حيث يسع الملعب لما يقرب من 50 ألف مشجع.

وفي حال النجاح في عبور عقبة السنغال اليوم، سيحقق منتخب  مصر رقما جديدا، بتأهله لنهائيات كأس العالم في نسختين متتاليتين لأول مرة في تاريخ الفراعنة، وذلك بعد المشاركة في البطولة الماضية عام 2018.. لمزيد من التفاصيل تابعونا من خلال تغطيتنا.

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