الآثار تتسلم درعا من كلية سياحة المنصورة

فى إطار التعاون المشترك بين وزارة السـياحة والآثار والمؤسسات التعليمية السياحية تشارك الوزارة فى فعاليات الملتقى التوظيفى الأول لكلية السياحة والفنادق بجامعه المنصورة، والذى عُقد اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ مارس 2022 بجامعة المنصورة، تحت شعار "مستقبلك يهمنا".

و يقام هذا الملتقى بمناسبة الاحتفال باليوبيل الذهبى ومرور ٥٠ عاما على انشاء جامعة المنصورة

شارك في الاحتفالية ممثلان عن وزارة السياحة والآثار كلا من سامية سامى رئيس الإدارة المركزية للشركات السياحية و محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والانشطة السياحية، وذلك بحضور الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة و الدكتور محمود المليجي نائب رئيس الجامعه لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد من القيادات بالجامعة.



وخلال الاحتفالية ، تسلم كل من ممثلى الوزارة درعا تكريميا اهدته الجامعة لوزارة السياحة والآثار تقديرا لجهودها المبذولة من أجل زيادة فرص التوظيف في القطاع السياحي، وضمان وجود فرص أكثر للعمل، والارتقاء بمستوى أداء العاملين بالقطاع السياحي.

كما حرصت الوزارة على المشاركة في ورشة العمل الثانية المقامة ضمن فعاليات الحفل من خلال كلمة القتها الدكتوره شيماء فوزى عضو بالإدارة المركزية للشركات، بعنوان "التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠ وتوفير فرص العمل" ، وذلك في ضوء تشجيع الوزاره للخبرات العلمية.



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