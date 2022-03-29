الزراعة: رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى السعودية

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رفع الحظر عن تصدير النحل المصري إلى المملكة العربية السعودية.

جاء ذلك وفقا ‏لتقرير تلقاه من د. أحمد العطار رئيس الحجر الزراعي يفيد بقيام وزارة الزراعة السعودية برفع الحظر المفروض علي استيراد نحل العسل المصري حيث تم عقد اجتماع بالرياض بين رئيسا الحجر الزراعي في مصر والسعودية على هامش إجتماعات اللجنة المصرية السعودية المشتركة، وناقش الطرفان رفع حظر استيراد النحل المصري من الجانب السعودي.

وأكد "العطار" أن الجانب المصري جاهز لتنفيذ كافة اشتراطات الجانب السعودي فيما يخص النحل المصرى، من خلال هيئة الخدمات البيطرية وبالتعاون مع المعاهد البحثيه المتخصصة.



وأشاد رئيس الحجر السعودى علي جهود الجانب المصري في هذا الملف .



واتفق الطرفان علي استئناف تصدير النحل المصري حيث تم اليوم إدراج مصر ضمن المناشئ المعتمدة لاستيراد نحل العسل علي المنظومة الالكترونية الخاصة بذلك لدي الجانب السعودي .



كما رحب الجانب المصري بإيفاد لجنه فنية من المختصين بوزارة الزراعة السعوديه لاعتماد قائمة المناحل المصرية الراغبة في التصدير للمملكة.