محافظ المنوفية يتفقد قطار وصل الخير لتوزيع كراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية



تفقد مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قطار " وصل الخير " لتوزيع المواد الغذائية بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة والتضامن الاجتماعي وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك ، يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياه كريمة وآمنه لهم ، رافقة الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ومنسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية .

حيث أشار المهندس محمد ربيع منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة إلى أن إطلاق مبادرة قطار " وصل الخير" تأتى إيماناً من دور المؤسسة المجتمعى والخيرى فى تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والتى تستهدف توزيع مليون كرتونه مواد غذائية على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن القافلة تضم العديد من السلع الغذائية والاستراتيجية الضرورية ومنها " زيت ، مكرونه ، سكر ، أرز ، سمنة ، زبيب ، بلح ، جوز الهند وغيرها من المنتجات الغذائية ) ، لافتا إلى أن عملية التوزيع ستتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفق أبحاث ميدانية لضمان الوصول للأسر الغير قادرين فى أقاصى القرى والنجوع بنطاق المحافظة .

ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدورالرائد لمؤسسة حياة كريمة فى خدمة وتنمية المجتمع ولا سيما العمل الخيرى بهدف المساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدا دعمه الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى الإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر إحتياجا من ـبناء المحافظة .