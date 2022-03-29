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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد قطار وصل الخير لتوزيع كراتين مواد غذائية للأسر الأولى بالرعاية

قافلة اهلا رمضان
قافلة اهلا رمضان


تفقد مساء اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية قطار " وصل الخير "  لتوزيع المواد الغذائية بالمجان على الأسر الأولى بالرعاية بالتنسيق مع مؤسسة حياة كريمة والتضامن الاجتماعي وذلك تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك ، يأتى هذا تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الشاملة للأسر الأكثر احتياجا لتخفيف العبء عن كاهلهم وتوفير حياه كريمة وآمنه لهم ، رافقة الأستاذ محمد موسى نائب المحافظ ومنسق عام مؤسسة حياة كريمة بالمنوفية .
حيث أشار المهندس محمد ربيع منسق مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة إلى أن إطلاق مبادرة قطار " وصل الخير"  تأتى إيماناً من  دور المؤسسة المجتمعى والخيرى فى تقديم الرعاية الإنسانية والاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والتى تستهدف توزيع مليون كرتونه مواد غذائية على مستوى الجمهورية ، مشيرا إلى أن القافلة تضم العديد من السلع الغذائية والاستراتيجية الضرورية ومنها " زيت ، مكرونه ، سكر ، أرز ، سمنة ، زبيب ، بلح ، جوز الهند وغيرها من المنتجات الغذائية  ) ، لافتا إلى أن عملية التوزيع ستتم بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي وفق أبحاث ميدانية لضمان الوصول للأسر الغير قادرين فى أقاصى القرى والنجوع بنطاق المحافظة . 
ومن جانبه أشاد محافظ المنوفية بالدورالرائد لمؤسسة حياة كريمة فى خدمة وتنمية المجتمع ولا سيما العمل الخيرى بهدف المساهمة فى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين الأولى بالرعاية ، مؤكدا دعمه الكامل للجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى فى الإرتقاء والنهوض بالأسر الأكثر إحتياجا من ـبناء المحافظة .

اهلا رمضان قافلة حياة كريمة مساعدات محافظة المنوفية

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