صرف العلاوة الدورية من أبريل..برلماني: إجراءات مهمة من الدولة للتخفيف عن المواطن..فيديو

قال النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسي وجه الحكومة بالعمل على التخفيف عن المواطن المصري، من خلال الإجراءات الهامة بدءا بصرف العلاوة الدورية للعاملين بالدولة بداية من أبريل القادم.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن نسبة الزيادة السنوية التي تم إقرارها، أكبر من السنوات الماضية، وهو ما يثبت أن الدولة تقف وتدعم المواطن المصري.

وتابع محمد إسماعيل، أن هناك زيادة 15% من الأجر الأساسي، إضافة إلى الحوافز الإضافية، 275 جنيها للدرجة الثانية، و350 جنيها لدرجة المدير العام.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تعجل صرف العلاوة الدورية للعاملين المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية والمعاشات في أول أبريل بدلاً من أول يوليو يحدث لأول مرة في الموازنة المصرية.