بعد تكريمه.. قصة نجاح ملهمة للمصري سيف الحكيم في حفل إيمي جالا

في حضور عدد من الفنانين العرب والعالميين على رأسهم الفنانة هيفاء وهبي ونجمة تليفزيون الواقع “جويل ماردينيان"، تم استضافة رائد الأعمال المصري سيف الحكيم المقيم في روسيا خلال حفل ايمي جالا.

النجاح الملحوظ الذي حققه الحكيم على مدار سنوات الماضية رغم صغر سنه جعله نموذجا ملهما للعديد من الشباب، ومن جانبه أعرب سيف الحكيم عن سعادته في المشاركة في هذا الحدث المميز قائلا إنه حدث مهم للغاية.

وعن مسيرته، قضى «الحكيم» 15 عامًا في مجال التسويق، حتى شغل منصب بارز في إحدى الشركات في روسيا فضلا عن تأسيسه شركته الخاصة في روسيا، ليقرر بعدها البدء في خطوة نجاح أخرى، من خلال العمل الخاص به واقتحام مجال ريادة الأعمال.

وحقق الحكيم نجاحا ملحوظا في عدة مجلات متنوعة بروسيا، من بينها السياحة، الاستثمار، التجارة، مطاعم وصالات رياضية، كما حصل على ماجيستير تسويق دولي في أمريكا وكوريا.

شارك سيف الحكيم المدعوين في حفل إيمي جالا مشواره من مصر الى كوريا الجنوبية الى روسيا ، وكان قد حصل على جوائز عالمية ودولية أبرزها كان تكريمه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب دورة الألعاب الأولمبية الشتوية 2014، التي أقيمت في مدينة سوتشي الروسية، وتمّ تكريمه على ما بذل من جهد في خروج الأولمبياد بشكل لائق و كثير من الجوائز فى ريادة الاعمال.