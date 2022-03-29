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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حمدي الحسيني: الشناوي رجل المباراة.. فيديو

منتخب مصر
منتخب مصر

قال حمدي الحسيني، الناقد الرياضي، إن الحكم مصطفى غربال لم يوفر الحماية الكافية لمنتخب مصر في لقائه أمام نظيره السنغالي بمباراة العودة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم بقطر 2020.

وتابع أنه يعذر محمد صلاح في هذا اللقاء بسبب الضغوط التي تعرض لها، مشيدًا بأداء اللاعبين في الشوط الثاني من المباراة «النهاردة لعبنا معاهم بشكل فيه نديه، وفي النهاية مكانش فيه توفيق»، مؤكدًا أن التغيير في ترتيب اللاعبين المتقدمين لضربات الترجيح تسبب في «ربكة» اللاعبين.

وأوضح أن تضييع صلاح لركلة الترجيح؛ أربكت لاعبي المنتخب وهو ما ظهر جليًا في ضياع ركلتي جزاء آخرتين «والشناوي حارس عالمي، وأعتبره رجل المباراة»، مشيدًا بأداء اللاعبين في هذا اللقاء «ومحمد صلاح عنده فرصة لدخول كأس العالم 2026.

وأكد أن المنتخب كان يلعب في السنغال وسط أجواءً عدائية، مستنكرًا تصرفات الجمهور السنغالي الذي قذف الحجارة وزجاجات المياه داخل الملعب «وأنا بعذرهم وللأسف لا الفيفا ولا الكاف هيدونا حقنا»، مشيرًا إلى أن هناك فرقًا في الأداء الفني بين مصر والسنغال وهو ما يجعل أسود التيرانجا يحتلون مرتبة أعلى من الفراعنة في الأداء.

ولفت إلى أن أداء كارلوس كيروش غير مناسب مع لاعبي منتخب مصر «عمل إنجازات، وأتمنى إننا نلاقي مدرب شجاع مثل مدرب السعودية الفرنسي»، مؤكدًا أن إمكانيات اللاعبين الموجودين حاليًا يُمكن أن تُحدث فرقًا مع وجود مدرب آخر.

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