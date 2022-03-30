شاهد.. مزارعو أوكرانيا يواجهون تحدي إطعام دول بأكملها في ظل الحرب

عرضت فضائية " يورونيوز " تقريرا عن معاناة مزارعي أوكرانيا في توفير الغذاء لبلدهم في ظل الحرب الروسية .

وأظهرت اللقطات بالتقرير معاناة المزارعين في زراعة الأرض ، في ظل عدم توافر إمكانيات الزراعة .

وقالت نائبة وزير الخارجية الأمريكي، ويندي شيرمان، اليوم الثلاثاء، إن حرب روسيا على أوكرانيا تسببت في نقص حاد في الغذاء، مع تداعيات أزمة الغذاء العالمية في جميع أنحاء العالم.

وفي اجتماع للأمم المتحدة حول تأثير الحرب الروسية على الأمن الغذائي العالمي، قالت شيرمان، إن “روسيا قصفت ثلاث سفن مدنية على الأقل تحمل بضائع من البحر الأسود”.

وأضافت أن “البحرية الروسية تمنع الوصول إلى موانئ أوكرانيا، وتقطع قدرة أوكرانيا على تصدير الحبوب، وتمنع حوالي 94 سفينة محملة بالغذاء من الوصول إلى البحر الأبيض المتوسط”.