طلب إحاطة للاهتمام بالدير المحرق وتحويله لمنطقة سياحة دينية بأسيوط

أعلن النائب ابراهيم نظير،عضو خطة النواب، عن دائرة شمال أسيوط عن تقدمه بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي الجبالي - رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء و وزير السياحة وزير التنمية المحلية.

وأضاف نظير في تصريحاته لـ"صدى البلد" أن هذا الطلب جاء بشأن ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات وتدبير الموارد المالية لتحويل منطقة الدير المحرق بمركز القوصية - محافظة اسيوط إلى منطقة سياحية دينية وجاذبة للسياحة الدينية حيث أنها تعد النقطة الهامة في مسار العائلة المقدسة والتي مكثت بها حوالي ستة أشهر وعشرة أيام، سواء بمنطقة الدير المحرق أو بكنيسة السيدة العذراء شرق النيل.

واوضح عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب طلب الإحاطة أن هناك منطقة آثار بقرية مير غرب الدير المحرق وما يستتبع ذلك من إنشاء فنادق وتهيئة للطرق وتطوير للبنية التحتية وتوفير فرص العمل وخلق تنمية حقيقية بوسط الصعيد ووضع تلك المنطقة على خريطة الإعلام وخاصة بعد اعتماد زيارتها من بابا الفاتيكان والبابا تواضروس كمن ذهب إلى القدس الشريف، وطلب النائب إحالته إلى لجنة السياحة لمناقشته.