أفريقية النواب: تعديل قانون التعدين لتطوير القطاع وتحقيق المرونة الكافية لجذب المستثمرين

قال النائب عمرو هندي وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب، إن بحث أكبر شركة تعدين فى جنوب أفريقيا للفرص الاستثمارية المتاحة فى مجال التعدين بمصر، أمر له العديد من الجوانب الايجابية من أجل النهوض بهذه الصناعة وتطويرها.



وتابع هندي خلال تصريحاته لـ “صدى البلد” أن الدولة المصرية بقيادتها السياسية الواعية، حققت إنجازات تاريخية في الاقتصاد والأمن والصحة والبناء والتعمير ومجال الطاقة ايضا، منوها بأهمية قطاع التعدين وما يمثله من دفعة كبيرة للاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات.

واستطرد وكيل لجنة الشئون الافريقية بالبرلمان أنه يتم العمل على الاستفادة من موقع مصر الاستراتيجي والطبيعة الجيولوجية، وهو ما يتطلب عوامل جذب استثمارية حقيقية تتحقق من خلال رؤية الدولة الطموحة للنهوض به.

واستطرد النائب عمرو هندي أنه تم العمل من الناحية التشريعية على تطوير قطاع التعدين من خلال تعديل قانون التعدين بما يحقق الشفافية والمرونة ومعالجة المعوقات التي كانت متواجدة سابقا امام المستثمرين .