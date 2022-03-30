فضيحة الحفلات تعود إلى الواجهة في بريطانيا.. فهل يعاقب جونسون؟.. فيديو

قال الدكتور باتريك دايموند أستاذ محاضر في السياسة العامة بجامعة كوين ماري، إن الشرطة البريطانية قامت بإصدار غرامات لعدد من الأشخاص لديهم ارتباط بخرق القانون الخاص في دون ستريت، مشيرا إلى أن السؤال الذي يشغل الجميع هو هل سيتم تغريم بوريس جونسون رئيس الوزراء؟

وأضاف أستاذ محاضر في السياسة العامة بجامعة كوين ماري، في حديثه لقناة "الغد"، أن رئيس الوزراء البريطاني من ضمن الأشخاص الذين قاموا بخرق القانون العام للإغلاق لقيود فيروس كورونا، موضحا أنه تم عقد حفلات في دون ستريت ومن الممكن أن تكون فعاليات عمل وعقدها وفقا لقانون الأحوال الشخصية، بالإضافة لعقد الحفلات في الدور الثاني لدون ستريت بشقة رئيس الوزراء ولا يعلم الجميع أنه يعد خرقا للقانون أم لا؟.

وأشار أستاذ محاضر في السياسة العامة بجامعة كوين ماري، إلى أنه قبل اندلاع الأزمة الروسية – الأوكرانية كانت من المتوقع عقد غرامة على رئيس الوزراء ستؤدي لاستقالته لخرقه قيود كورونا.

وأعلنت شرطة لندن اليوم الثلاثاء إصدار 20 غرامة بحق أشخاص ومسؤولين في الحكومة البريطانية لخرقهم القواعد الخاصة بمكافحة كوفيد خلال في فترة استشراء وباء كورونا داخل المملكة المتحدة في الفترة الممتدة بين عامي 2020 و2021.

وقالت سكوتلاند يارد في بيان دون تحديد قيمة الغرامات: "سنبدأ في إرسال 20 إخطاراً بالغرامات بسبب انتهاكات إجراءات كورونا اليوم".

كما لم تفصح سكوتلاند يارد حتى الآن عن هويات الأشخاص الذين طالتهم العقوبات، مؤكدة أن "من يدفع الغرامة، لن يواجه أي إجراءات أخرى إذا دفعها"، أما في حالة اعتراض على الدفع فإن الشرطة ستحيل القضية إلى المحاكم المختصة.