عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 30 – 3 – 2022

اسعار صرف العملات
اسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 30 – 3 – 2022

 

يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على اسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

 

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 30 – 3 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:

 

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي


سجل الدولار الأمريكي للشراء 18.27 جنيه، والبيع 18.37 جنيه.

وسجل اليورو للشراء 20.044 جنيه، والبيع 20.4568 جنيه.

ارتفاع مفاجئ.. زيادة من 6 لـ 10 جنيهات في أسعار الذهب اليوم

أسعار صرف العملات الأجنبية في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء

الجنيه الإسترليني للشراء 23.846 جنيه، والبيع 24.1731 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 14.581 جنيه، والبيع 14.7314 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.6942 جنيه، والبيع 2.7504 جنيه.


أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

 

الكرون النرويجي للشراء 2.0949 جنيه، والبيع 2.135 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.9219 جنيه، والبيع 1.9843 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 19.4922 جنيه، والبيع 19.7166 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.6983 جنيه، والبيع 14.9947 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 13.6239 جنيه، والبيع 13.8106 جنيه.
 

أسعار العملات اسعار العملات الاجنبية البنك الأهلى المصرى العملات الأجنبية مقابل الجنيه العملات الاجنبية اليوم اسعار صرف العملات أسعار صرف العملات الأجنبية Finance Real Estate

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

ليفربول بعد تأهل السنغال لكأس العالم: تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

ترشيحاتنا

هذه المناطق تتأثر..عاصفة شمسية قوية تضرب الأرض

إسرائيل تنشر قوات إضافية على حدود غزة بعد هجوم بني براك

ستصل لحرمان الجماهير من الحضور.. شطة: السنغال تنتظر عقوبات بعد مباراة مصر

بسبب الانبعاثات.. كندا تحظر دخول بعض موديلات أودي الرياضية.. تفاصيل

سوف أسحقهم .. رد قاسٍ من بوتين على رسالة الرئيس الأوكراني

بريطانيا تعاقب روسيا وتصادر يختًا فخمًا قيمته 38 مليون جنيه إسترليني|شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ