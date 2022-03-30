يقدم موقع "صدى البلد" الإخباري لقرائه خدمة التعرف على اسعار صرف العملات الأجنبية، مقابل الجنيه المصري في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء الموافق 30 مارس 2022، وفقا لآخر تحديث للأسعار بالبنك الأهلي المصري.

وسجلت أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 30 – 3 – 2022 في البنك الأهلي المصري الآتي:

أسعار العملات الأجنبية في البنك الأهلي



سجل الدولار الأمريكي للشراء 18.27 جنيه، والبيع 18.37 جنيه.

وسجل اليورو للشراء 20.044 جنيه، والبيع 20.4568 جنيه.

الجنيه الإسترليني للشراء 23.846 جنيه، والبيع 24.1731 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الكندي‏ للشراء 14.581 جنيه، والبيع 14.7314 جنيه. ‏

الكرون‏ ‏الدنماركي‏ للشراء 2.6942 جنيه، والبيع 2.7504 جنيه.



أسعار صرف العملات الأجنبية اليوم

الكرون النرويجي للشراء 2.0949 جنيه، والبيع 2.135 جنيه.

الكرونا السويدية للشراء 1.9219 جنيه، والبيع 1.9843 جنيه.

الفرنك‏ ‏السويسري‏ للشراء 19.4922 جنيه، والبيع 19.7166 جنيه.

ال‏ين‏ ال‏يابانى‏ للشراء 14.6983 جنيه، والبيع 14.9947 جنيه.

ال‏دولار‏ ‏الأسترالى‏ للشراء 13.6239 جنيه، والبيع 13.8106 جنيه.

