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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

على هامش مشاركته بمعرض الجزائر للكتاب

أحمد جليل حنون يشرح سيناريوهات وفرص تأهل منتخب العراق لكأس العالم 2022

اللاعب العراقي جليل
اللاعب العراقي جليل حنون ونجله

قال اللاعب العراقي أحمد جليل حنون، إن منتخب العراق أشعل الصراع على بطاقة الملحق الآسيوي للتأهل لكأس العالم 2022، حيث يحتل المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بعد فوزه الأخير على الإمارات، فيما يستمر المنتخب الإماراتي ثالثًا بـ9 نقاط.

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وتحدث حنون عن حظوظ المنتخب العراقي في التأهل لمونديال قطر 2022، على هامش مشاركته في ندوة رياضية بمعرض الجزائر للكتاب، موضحًا أنه يتوجب على المنتخب، الظفر بنقاط مباراة سوريا المقرر إقامتها في الـ29 من الشهر الجاري كي يضمن التأهل لملحق كأس العالم.

وتابع نجل اللاعب العراقي السابق جليل حنون، أن العراق سينتظر أيضًا نتيجة مباراة الامارات وكوريا الجنوبية ففي حالة تعادل الفريقين يضمن العراق التأهل للملحق، بينما سيلعب العراق ضد سوريا التي حققت انتصارها الأول اليوم أيضا بالتفوق 3-صفر على لبنان.

وأوضح أحمد جليل، أنه في حال تأهل المنتخب العراقي للملحق سيواجه منتخب أستراليا ثالث المجموعة الآسيوية الثانية وفي حال فوزه سيواجه واحدة من الفرق الثلاثة المتنافسة للمركز الخامس من قارة أمريكا الجنوبية للملحق وهي بيرو وتشيلي وكولومبيا.

شمال سيناء الامارات منتخب كأس العالم كوريا الجنوبية الجزائر

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