عفاف علي: الخارجية المصرية دعمتنا واستطعنا تقديم رسالة محبة وسلام.. فيديو

قالت الدكتورة عفاف علي، رئيسة الجالية المصرية في إيرلندا الشمالية، إنها حصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية، منذ شهر يونيو الماضي، مؤكدة أنها حصلت عليه من ابنة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

وأضافت عفاف علي، خلال تصريحات لفضائية “الحدث اليوم”، أنها تحمل ثقافات عربية، وإنها لن تستطيع وصف مشاعرها حينما قامت سمو الأميرة آن، بوضع هذا الوسام الملكي على صدرها.

وتابعت رئيسة الجالية المصرية في إيرلندا الشمالية، أنه تم ذكر اسم دولة مصر داخل القصر الملكي البريطاني.

وأشارت عفاف علي إلى أن وزارة الخارجية المصرية دعمتنا، واستطعنا تقديم رسالة محبة وسلام، في المجتمع الغربي مما اعطى صورة صحيحة للإسلام والعرب.