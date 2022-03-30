عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عفاف علي: الخارجية المصرية دعمتنا واستطعنا تقديم رسالة محبة وسلام.. فيديو

الدكتورة عفاف علي
الدكتورة عفاف علي رئيسة الجالية المصرية في إيرلندا الشمالية

قالت الدكتورة عفاف علي، رئيسة الجالية المصرية في إيرلندا الشمالية، إنها حصلت على وسام الإمبراطورية البريطانية، منذ شهر يونيو الماضي، مؤكدة أنها حصلت عليه من ابنة جلالة الملكة إليزابيث الثانية.

 

وأضافت عفاف علي، خلال تصريحات لفضائية “الحدث اليوم”، أنها تحمل ثقافات عربية، وإنها لن تستطيع وصف مشاعرها حينما قامت سمو الأميرة آن، بوضع هذا الوسام الملكي على صدرها.

 

وتابعت رئيسة الجالية المصرية في إيرلندا الشمالية، أنه تم ذكر اسم دولة مصر داخل القصر الملكي البريطاني.

 

وأشارت عفاف علي إلى أن وزارة الخارجية المصرية دعمتنا، واستطعنا تقديم رسالة محبة وسلام، في المجتمع الغربي مما اعطى صورة صحيحة للإسلام والعرب.

 

الخارجية المصرية وزارة الخارجية الخارجية الملكة إليزابيث القصر الملكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

ارتفاع سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه المصري اليوم الاثنين

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

طقس اليوم| الحرارة تواصل ارتفاعها.. والقاهرة تكسر حاجز الـ 30 درجة

للمرة الرابعة في تاريخه.. منتخب غانا يتأهل لكأس العالم بالتعادل مع نيجيريا

ترشيحاتنا

سفير مصر بالإمارات: دورة 2022 لـ «القمة العالمية للحكومات» تكتسب أهمية كبيرة

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 30 مارس 2022 - 27 شعبان 1443 في محافظات مصر

تصفيات كأس العالم .. البرازيل تدك شباك بوليفيا برباعية

تصفيات كأس العالم.. بيرو تتأهل إلى الملحق

أول فندق في الفضاء يستعد لفتح أبوابه.. تفاصيل

1 أبريل.. موعد قرعة كأس العالم قطر 2022

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

المنطقة الجنوبية العسكرية تنظم احتفالية بمناسبة يوم اليتيم

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ