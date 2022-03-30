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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| حراسة مصرية في السنغال.. أحمد موسى: محمد صلاح تعرّض للخطر.. إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» أول أبريل.. وانخفاض أسعار الذهب في الأسواق المصرية

أخبار التوك شو
أخبار التوك شو

عرضت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات الهامة والتي تتعلق بالمواطنين نعرض لكم أبرزها:

مطمئنًا الجميع.. وزير الشباب والرياضة: الجماهير المصرية في السنغال بخير

قال الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، إن الجميع بخير، رغم الضغط الشديد، الذى تعرضت له الجماهير، مؤكدًا أن الجماهير المصرية تعرضت لـ بعض الأشياء غير المقبولة منها القاء زجاجات المياه.

 

يوسف الحسيني: منتخبنا قدم أداء قويا بمنتهى الجسارة.. ولكن واجهته ظروف صعبة..فيديو

قال الإعلامي يوسف الحسيني، “كنت أتمنى أن يتوفق المنتخب المصري خلال لقائه مع السنغال، وأن تتوج الجهود بالتأهل لكأس العالم، ولكن المنتخب قدم أداء قويا بمنتهى الجسارة والشجاعة والرجولة”.

 

مندوبة بريطانيا في مجلس الأمن : نحن نواجه خطر الجوع وعدم الاستقرار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية..فيديو


قالت مندوبة المملكة المتحدة في مجلس الأمن ، إن المدنيين في أوكرانيا محرومين الآن من المياه والغذاء والكثير منهم يشربون مياه الصرف للبقاء علي قيد الحياة، مؤكدة أن المملكة المتحدة خصصت 400 مليون بوند لدعم أوكرانيا .


ناقد رياضي: كيروش أحدث تطورا للمنتخب.. والفروق مع السنغال كبيرة

أكد صبرى سراج الناقد الرياضي، أن المدرب البرتغالي كارلوس كيروش أضاف للمنتخب الوطني الشكل الدفاعي المميز وأحدث تطورا نسبيا في أداء منتخب مصر، لكن الجماهير المصرية لا تحب الكرة الدفاعية، لافتا إلى أنه لا توجد طريقة لعب مميزة لمنتخب مصر على مدار تاريخه.

 

ناقد رياضي: الحكام الأفارقة ينحازون دائمًا لأصحاب الأرض

قال هاني عبد الصبور، الناقد الرياضي، إن يوم مباراة منتخب مصر والسنغال منذ بدايته كان به تجاوزات من الجماهير السنغالية، لافتًا إلى أنه عند دخول الممرات المؤدية للملعب رأينا أطفال تحمل لافتات مسيئة، وإلقاء زجاجات المياه علينا.

التموين: سعر الذهب عيار 24 1125 للجرام .. و الجنيه بـ 7900


قال ناجي فرج  مستشار وزير التموين  لشؤون صناعة الذهب، إن نسبة الزيادة في أسعار الذهب حوالي 100 جنيه الفترة الماضية.

 

يُثبت واقعة الشراء.. صلاح إسماعيل: إطلاق منظومة «الإيصال الإلكتروني» أول أبريل|فيديو


قال صلاح إسماعيل، مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات، إنه سيتم أول أبريل المقبل إطلاق منظومة “الإيصال الإلكتروني” ؛ بما يضمن وصول ما يدفعه المستهلكون من ضرائب على السلع والخدمات في منافذ بيعها وتقديمها، إلى الخزانة العامة للدولة.

 

حراسة مصرية في السنغال.. أحمد موسى: محمد صلاح تعرض للخطر

 

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الشعب المصري استقبل المنتخب السنغالي على الرحب، كما رحب بنجمه ساديو ماني، على عكس ذلك تعرضنا للضرب في السنغال وسط ظلم تحكيمي كبير.

 

رئيس قناة السويس: فيلم 6 أيام يجسد إنجاز تعويم إيفرجيفين.. فيديو

 

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناه السويس، إن أزمة جنوح السفينة إيفرجيفين مر عليها عام، وتم عمل فيلم مدته 6 أيام يجسد الإنجاز الحقيقي للهيئة، خلال تعويم السفينة إيفرجيفين .

 

أسعار الذهب تنخفض في الأسواق المصرية.. التفاصيل

قال ناجي فرج مستشار وزير التموين ؛ إن انخفاض سعر الذهب اليوم لا يعتبر انخفاضا مقارنة بارتفاعه الأيام السابقة أكثر من 100 جنيه وخلال 3 أشهر الأخيرة ارتفع سعره حوالي 300 جنيه ؛ وزيادة 5 جنيهات أو نقص يعتبر ثباتاً في السعر .

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