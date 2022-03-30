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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الرئيس التنفيذي لشركة DS+: فيلم "6 أيام" مهم لتوثيق تعويم إيفرجيفين

فيلم ٦ ايام
فيلم ٦ ايام

قال بلال الطراوي الرئيس التنفيذي لشركة DS+، إن فيلم "6 أيام" كان صعب وعقدنا اجتماعات كتيرة مع المهندسين في هيئة قناة السويس.


وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة DS+، خلال برنماج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: أعدنا تنفيذ بعض المشاهد في تعويم السفينة إيفرجيفين في فيلم "6 أيام".
وتابع الرئيس التنفيذي لشركة DS+: عرضنا مشاهد حقيقية في فيلم "6 أيام" عن تعويم إيفرجيفين، موضحا أن تصوير فيلم "6 أيام" لكن التحضير له كان صعب ومرهق.
وعلقت الإعلامية لميس الحديدي على الفيلم قائلة: فيلم "6 أيام" مهم لتوثيق تعويم إيفرجيفين.

بلال الطراوي 6ايام اخبار التوك شو قناة السويس

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