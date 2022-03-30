الرئيس التنفيذي لشركة DS+: فيلم "6 أيام" مهم لتوثيق تعويم إيفرجيفين

قال بلال الطراوي الرئيس التنفيذي لشركة DS+، إن فيلم "6 أيام" كان صعب وعقدنا اجتماعات كتيرة مع المهندسين في هيئة قناة السويس.



وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة DS+، خلال برنماج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: أعدنا تنفيذ بعض المشاهد في تعويم السفينة إيفرجيفين في فيلم "6 أيام".

وتابع الرئيس التنفيذي لشركة DS+: عرضنا مشاهد حقيقية في فيلم "6 أيام" عن تعويم إيفرجيفين، موضحا أن تصوير فيلم "6 أيام" لكن التحضير له كان صعب ومرهق.

وعلقت الإعلامية لميس الحديدي على الفيلم قائلة: فيلم "6 أيام" مهم لتوثيق تعويم إيفرجيفين.