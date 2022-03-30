محافظ الإسكندرية يكرم عددا من النماذج السكندرية النسائية المضيئة

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية فعاليات الاحتفال بيوم المرأة العالمي الذي تنظمه المحافظة بمكتبة الإسكندرية، وذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، وعدد من قناصل الدول العربية والأجنبية، ورؤساء الأحياء، ولفيف من القيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والشخصيات العامة بالمحافظة.

وخلال كلمته؛ قدم المحافظ التحية للمرأة، معرباً عن سعادته بتواجده للاحتفال بالمرأة المصرية، مؤكداً علي الاهتمام الذي توليه الدولة للارتقاء بمكانة المرأة في ظل توجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيراً إلى أن الدولة عززت خطواتها من أجل دعم المرأة وتمكينها سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وتوفير كل أوجه الرعاية والدعم لها.

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وقال المحافظ أنه من الصعب الحديث عن الدور الذي تقوم به المرأة وخاصة المرأة المصرية، مشيراً إلى أن تاريخ المرأة المصرية عبر العصور المختلفة تاريخ مشرف وحافل بالإنجازات، فالمرأة المصرية تثبت كل يوم قدرتها على تحمل مسؤوليتها الوطنية والاجتماعية كشريك فعّال في المجتمع المصري. وأكد على دعم المحافظة الكامل للمرأة وخاصة المرأة السكندرية على كافة الأصعدة.

وخلال الحفل؛ كرم المحافظ عدد من النماذج السكندرية المضيئة، كما كرم السيدات من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة من رؤساء الأحياء ومديري المديريات والإدارات، مشيداً بدورهن وتميزهن في العمل.

هذا وشارك في إحياء الحفل عدد من النجوم محبي مدينة الإسكندرية الذين ساهموا تطوعًا منهم في إخراج الاحتفالية بصورة مشرفة، وعلى رأسهم؛ كورال فريق جوانا الفريق الرسمي لمحافظة الإسكندرية، والفنانة سيمون والفنان لؤي والشاعر عمرو حسن.