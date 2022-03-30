جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 485 مليون حالة

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حول العالم ارتفعت إلى 485 مليونا و207 آلاف و107 حالات.

وأضافت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و133 ألفا و414 حالة.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 80 مليون حالة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 29.8 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بـ 978 ألفا و648 حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 659 ألفا و508 حالات، ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 521 ألفا و101 حالة.