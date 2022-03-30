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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

دراما رمضان 2022.. القنوات الناقلة لمسلسل يوتيرن

أبطال مسلسل يوتيرن
أبطال مسلسل يوتيرن

يخوض مسلسل يوتيرن المنافسة الرمضانية لعام 2022، الذي تقوم ببطولته ريهام حجاج خلال أيام خلال من بدء الموسم الدرامي المنتظر. 

ومن المقرر عرض مسلسل يوتيرن علي عدد من القنوات الفضائية ابرزها مجموعة قنوات on E ، بالإضافة إلى مجموعة قنوات الحياة، ومجموعة قنوات cbc ، والقناة الاولي المصرية ، وقناة المحور الفضائية .

ينتمى يوتيرن  إلى نوعية مسلسلات الدراما الاجتماعية التشويقية ، حيث تدور الأحداث حول كيفية ان يعود الشخص من حيث بدأ ليصحح طريقه الخاطئ الذى سلكه من قبل عندما يعترف الشخص بان طريقه كان خاطئا من البداية و يندم بعد ذلك ثم يريد العودة الي الطريق الصحيح.

مسلسل يويترن بطولة ريهام حجاج، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، عبير منير.

مسلسل يوتيرن من إخراج  سامح عبد العزيز ، ومن تأليف  ايمن سلامة ومن إنتاج شركة العدل جروب ، ومن المقرر عرضه على كل من قنوات  الحياة و  on E و منصة watch it و القناة الاولي المصرية.

 

ويعد مسلسل يوتيرن التعاون الثاني بين كل من ريهام حجاج والمؤلف أيمن سلامة بعد ان قدما سوياً مسلسل لما كنا صغيرين والذى شاركت فى بطولته كل من خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم قاسم

 

وسبق أن أكد المؤلف أيمن سلامة أنه من المقرر ـن تقدم الفنانة ريهام حجاج شخصية جديدة ومختلفة عن مسلسلهما الجديد “ يوتيرن ” ، عن ما قدموه سوياً فى مسلسل لما كنا صغيرين . 

 

وتابع المؤلف أيمن سلامة فى تصريحات سابقة  لـ صدى البلد قائلاً : ريهام حجاج من الممثلات المميزات على الساحة ولها طابع خاص ، ومن خلال مسلسل يوتيرن ستقدم شخصية جديدة تماماً عن دورها فى مسلسل “ يوتيرن ” ، كما ان الدراما مختلفة كلياً عن قصة لما كنا صغيرين.

يوتيرن مسلسل يوتيرن ريهام حجاج دراما رمضان Arts Entertainment

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