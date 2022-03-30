البنك الزراعى يتوسع ..تفاصيل جديدة

يواصل البنك الزراعي المصري تأكيد انتشاره في كافة مدن وقرى الجمهورية من خلال إنشاء فروع جديدة وإعادة افتتاح الفروع التي انتهى من تطويرها وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معاييرالجودة المصرفية وتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي تنفيذًا لتعليمات البنك المركزي المصري .

وخلال جولة شملت محافظتي مطروح وقنا قام علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري بافتتاح 4 فروع جديدة للبنك منها 3 فروع مطورة في مدن فرشوط ونجع حمادي والرحمانية في محافظة قنا وفرع جديد للمعاملات الإسلامية في مدينة سيوة بمحافظة مطروح .

وخلال زيارته لمحافظة قنا افتتح البنك الزراعي المصري 3 فروع مطورة تخدم عشرات القرى لتنضم لقائمة الفروع التي انتهى البنك من تطويرها والتي تزيد عن 350 فرع ضمن خطة تستهدف الإنتهاء من تطوير نحو 650 فرعا موزعة على كافة أنحاء الجمهورية .

حيث قام اللواء أشرف الداودي محافظ قنا وعلاء فاروق رئيس مجلس الإدارة بافتتاح فرع البنك المطور بمدينة فرشوط بحضور النائب أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والنائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب وعدد من نواب مجلسي النواب والشيوخ ود. حازم عمر نائب المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة وبالإضافة إلى قيادات البنك الزراعي المصرى والعملاء من أهالي مركز فرشوط .

وخلال الإفتتاح أكد محافظ قنا أن افتتاح فرع مطور للبنك الزراعي بفرشوط يأتي ضمن الأولوية التي يعطيها البنك لتطوير فروعه بقري المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري «حياة كريمة» لتوفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن محافظة قنا تضم 57 فرعًا للبنك الزراعي موزعة على كافة مراكز وقرى المحافظة، وتم الانتهاء من تطوير 7 فروع كبرى وجار حاليًا تطوير 42 فرعًا.

وثمن "الداودي" دور البنك الزراعي المصري في توفير البرامج التمويلية المتنوعة للمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة بمحافظة قنا مثل برنامج إحلال السيارات الكبود بسيارات ميكروباص بتسهيلات غير مسبوقة لتوفير وسيلة نقل آمنة للمواطنين وبرنامج "باب رزق" لدعم وتمويل المشروعات متناهية الصغر ودعم وتمويل المشروع القومي لإحياء البتلو ، وتمويل المشروع القومي للتحول لنظم الري الحديث من خلال منح قروض للمزارعين بدون فوائد وغيرها من البرامج .

ومن قنا إلى محافظة مطروح حيث أطلق البنك الزراعي المصري مجموعة مميزة من الخدمات ومنتجات التمويل الإسلامي خلال افتتاح أكبر فرع المعاملات الإسلامية في واحة سيوة بمحافظة مطروح وذلك في إطار سعي البنك لتوفير كافة إحتياجات عملائه من الباحثين عن حلول مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية لتلبية احتياجاتهم من الخدمات المصرفية والتمويلية وذلك في إطار خطة البنك للتوسع في شبكة فروعه بمختلف أنحاء الجمهورية والتي تأتي انعكاسا لاحتياجات العملاء الحاليين والمرتقبين لتواجد البنك والاستفادة من الخدمات والمنتجات المصرفية المختلفة التي يتيحها لهم خاصة في المناطق التنموية الجديدة حيث قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى بافتتاح الفرع الجديد بحضورعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وعمد ومشايخ مطروح وسيوة .

وحول الإفتتاحات الجديدة أكد الأستاذ علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى أن افتتاح فروع البنك المطورة تأتي ضمن قائمة طويلة من الفروع التي يقوم البنك بتطويرها وإعادة افتتاحها وفقا لخطة التطوير الشاملة التي يشهدها البنك بالإضافة إلى التوسع في إنشاء فروع جديدة للوصول بكافة خدماته التمويلية والمصرفية لكافة أنحاء الجمهورية وبذلك يكون البنك الزراعي المصري من أكبر البنوك في تنفيذ مبادرة البنك المركزي لتحقيق الشمول المالي ، بإدخال شرائح جديدة من المواطنين الى الجهاز المصرفي للدولة .

وقال أن البنك يعطي أولوية في خطة تطوير فروعه للفروع التي تخدم سكان المراكز والقرى المشمولة ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصري " حياة كريمة " ،وذلك في إطار الدور التنموي الذي يقوم به البنك الزراعي المصري لتحقيق التنمية الريفية بكافة عناصرها ،وتعظيم مساهمة البنك في تنفيذ المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال توفير الخدمات المصرفية والتمويلية لسكان الريف ،بهدف تحسين جودة الحياة في القرى ،ورفع وتحسين مستوى معيشة سكانها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ،وتوجه الدولة لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .

وأوضح أن تطوير الفروع لا يقتصر فقط على الإنشاءات الجديدة وتوحيد الشكل الخارجى والتصميمات الداخلية والأثاث للمبنى ،وإنما يمتد بشكل كبير إلى تطوير البنية التكنولوجية للبنك لتستوعب التطورات المتلاحقة في أساليب تقديم الخدمات المصرفية على المستويين المحلي والعالمي ، وتكون قادرة على مواكبة كافة المستجدات المصرفية ،كما يستهدف البنك بناء علامة تجارية مميزة تساهم فى تغيير الصورة الذهنية القديمة لدى العملاء والجمهور بشكل عام والوصول لعملاء جدد وفقا للخطط التوسعية للبنك والتي تستهدف الوصول بخدماته المصرفية والتمويلية لكافة سكان الريف .

وأوضح فاروق أن البنك أطلق لأول مرة برنامج التمويل متناهي الصغر " باب رزق " طبقا للمرابحة الإسلامية في فرع البنك بسيوة بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر لتمكين المرأة ودعم المراة المعيلة وصغار التجار وأصحاب الحرف اليدوية والتقليدية بالإضافة إلى الفئات الأكثر احتياجاً لتمكينهم اقتصادياً .