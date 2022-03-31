نائبة: نعمل على إصدار قوانين خاصة بتجريم العنف والتحرش ضد المرأة

قالت النائبة سناء السعيد ، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان أننا كنواب سنعمل على ترجمة توجيهات الرئيس السيسى فى حفل تكريم المرأة المصرية والأم المثالية من خلال إصدار عدد من التشريعات التى تدعم المرأة.

وأكد السعيد فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا فى حاجة إصدار قوانين خاصة بتجريم العنف والتحرش ضد المرأة ، بحيث تكون قوانين مستقلة ، مما يساهم فى الحد من الظواهر المجتمعية السلبية ضد المرأة فى المجتمع.

ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة ، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، على قرار رئيس الجمهورية بشأن طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 109 لسنة 2022.

120) لسنة 1982.

3) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية بشأن طريقة إقرارالموافقة على اتفاق قرض (إطار سياسات التنمية في مصر من أجل تحقيق النمو الشامل المستدام) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 360 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 18/1/2022، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربيةرقم 110 لسنة 2022.

جاء ذلك بعدما استعرض النائبة أحمد بهاء شلبى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، تقرير اللجنة المشتركة بشأن القرارين.

ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، بشكل نهائى على 3 مشروعات قوانين سبق للمجلس مناقشتهم والموافقة عليهم فى المجموع

وجاءت القوانين كالتالى:

1) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (232) لسنة 1989 في شأن سلامة السفن.

2) مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية وبعض أعمال الوساطة التجارية