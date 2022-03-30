خبراء عن عدم تأهل منتخب مصر إلى المونديال: نحتاج إلى تعليم وتطوير اللاعبين

عاشت الجماهير المصرية ليلة حزينة أمس الثلاثاء، بعد إخفاق منتخب الفراعنة في بلوغ نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢.

جاءت الخسارة بركلات الترجيح أمام المنتخب السنغالي بنتيحة ٣/ ١ فى لقاء الإياب بالدور الحاسم لتصفيات المونديال.

الخبراء وجهوا العديد من النصائح وكشفوا عن مشاهد كثيرة من عدم وصول منتخب مصر إلى المونديال.

في البداية، ناشد هاني رمزي نجم منتخب مصر السابق، بتطوير الكرة المصرية، والاهتمام بالمواهب، وبناء خطة مستقبلية؛ بعد فشل التأهل إلى منافسات كأس العالم 2022 وقال : "اللاعب المصري يحتاج إلى التعلم والتطور منذ التواجد في قطاع الناشئين" .

أضاف: "لابد من البناء بشكل مميز بخطة مستقبلية تستهدف التطوير في الكرة المصرية".

وختم حديثه قائلا: "لدينا مواهب في مصر تحتاج إلى التطوير، الموهبة وحدها لا تكفي، وكذلك لا بد من تطوير المدربين".

من جانبه سلط الدكتور محمد فضل الله المستشار الاستراتيجي الرياضي الدولي الضوء على ١٠ مشاهد

تسببت في عدم تأهل منتخب مصر الوطنى إلى نهائيات كأس العالم بقطر ٢٠٢٢ وقال :

المشهد الأول : دخلنا مبارتى السنغال سواء فى القاهرة او فى داكار ولم نتعلم من خسارة المنتخب للبطولة العربية والبطولة الأفريقية

المشهد الثانى

إدارة مباراة السنغال فى القاهرة كان يغلب عليها الطبع الاحتفالى سواء فى ستاد القاهرة او الاستديو التحليلي المباراة والأصل

ان تدار مثل هذه المباريات بشكل احترافى

المشهد الثالث

اتحاد كرة القدم المصرية اما يعمل على استقطاب مدرب لمنتخب مصر عالمى بحق له انجازات حالية ، أو يعتمد على مدرب مصرى ويمنحه الثقة وكفانا المدربين الذين لايملكون سوى سيرة ذاتية وانتهت.

المشهد الرابع

كثيرا تحدثت وذكرت ان كرة القدم المصرية تحتاج إلى استراتيجية ومنهجية حديثة تستشرف المستقبل وتعيد لها هيبتها وقيمتها أما آن الآوان أن ندرك ذلك

المشهد الخامس

الدورى المصرى يحتاج الى عودة الجماهير لملاعبة، لأن غالبية لاعبى منتخب مصر الحاليين يلعبون كافة مبارياتهم المحليه بدون جماهير وهذا له تأثير كبير عليهم .

المشهد السادس

كرة القدم المصرية يجب أن تضع نظاما قويا ومستحدثا وفق المعايير العالمية ومؤشرا مستقبلياً ، فى احتراف اللاعبين فلا يعقل ان الفرق الأفريقية التى نواجهها تمتلك لاعبين محترفين فى اقوى الأندية الاوروبية ونحن ليس لدينا سوى لاعب محترف واحد بشكل حقيقى سوى محمد صلاح

المشهد السابع

استوديوهات التحليل الرياضى المصرية تحتاج الى نظرة ورؤية احترافية فى تناولها لمباريات منتخب مصر بصفة خاصة ومباريات الكرة المصرية بصفة عامة فاى منطق يقول أن استديو تحليلى لمباراة يجلس اكثر من ١٠ ساعات

المشهد الثامن

كرة القدم المصرية تحتاج إلى إعادة النظر فى طبيعة اسلوب التعامل الرياضى والادارى مع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم ، بالشكل الذى يعيد تصدير هيبة الصورة الذهنية لها مرة أخرى داخل اروقة هذا الاتحاد

المشهد التاسع

كرة القدم المصرية حان الوقت لها ان تتحول من نظم الهواية الى فلسفة الاحتراف واعتماد دورى المحترفين وفقا للمعايير الصادره عن الفيفا والان قبل غدا فخسارة كل البطولات التى شارك فيها المنتخب المصرى الفترة السابقة ان لم تكن دافعا قويا لاستشراف المستقبل الكروى المصرى فاين سنأتى بدوافع أخرى لتطوير كرة القدم المصرية

المشهد العاشر

طريقة تعاملنا مع اللاعبين بعد خسارة الأمم الأفريقية من نفس الفريق الذى خسرنا أمامه فى تصفيات كأس العالم لم تكن احتفاليه طريقة امتزجت بها الشعارات فاحتفلنا باللاعبين فى كل البرامج الاعلامية بالرغم من خسارة بطولة إفريقيا وتحدثنا وذكرنا ان هذا غير منطقي لان الفريق عنده مهمة فى غاية الصعوبة وهى التأهل لكأس العالم ولم يستمع احد

وتذكروا دائما فى الرياضة التاريخ لايذكر إلا الأول ولا يذكر الا الفائز .