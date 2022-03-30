الأوقاف: أيمن علي أبوعمر خطيبًا للجمعة القادمة بـ«السيدة خديجة» بـ 6 أكتوبر

كلف الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الدكتور أيمن علي أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة بأداء خطبة الجمعة القادمة 1/ 4/ 2022م ، من مسجد السيدة خديجة بنت خويلد (رضي الله عنها) بمدينة السادس من أكتوبر.

وأعلنت وزارة الأوقاف، عن موضوع خطبة الجمعة القادمة 29 شعبان 1443هـ الموافق 1 أبريل 2022م، تحت عنوان: "كيف نستقبل الشهر الكريم".

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

كما أعلنت الوزارة منذ قليل عن موضوعات خطب شهر رمضان المبارك 1443هـ :

🔹الجمعة الأولى : 8/ 4/ 2022م الجوانب الإيمانية والأخلاقية في الصوم.

🔹الجمعة الثانية : 15/ 4/ 2022م رمضان شهر الجد والعمل والانتصارات.

🔹الجمعة الثالثة : 22/ 4/ 2022م العشر الأواخر من رمضان وواقعنا المعاصر.

🔹الجمعة الرابعة : 29/ 4/ 2022م حسن الخاتمة.