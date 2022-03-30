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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس البنك الدولي: دور دول الخليج حيوي في ضبط أسعار النفط والغاز

رئيس البنك الدولي:
رئيس البنك الدولي: دور دول الخليج حيوي في تهدئة أسعار النفط

قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس اليوم الأربعاء، إن دول الخليج المنتجة للنفط يمكنها أن تقوم بدور حيوي في تهدئة أسعار النفط والغاز في الأشهر المقبلة، وفق ما نقلته وكالة ”رويترز“.

وأضاف "مالباس" في كلمة ألقاها خلال القمة العالمية للحكومات في دبي: ”نشهد إعادة هيكلة ضخمة في أسواق النفط العالمية، إذ سيكون لمرونة الإمداد لدول مجلس التعاون الخليجي دور حيوي في تهدئة الأسعار في الأشهر المقبلة“.

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وتابع ”نرى بالفعل أن دول مجلس التعاون الخليجي مستعدة للاستثمار بسرعة في هذا المجال والمساعدة في الحد من الأسعار على مستوى القطاع ككل“.

وحثّ العديد من الدول المستهلكة مجموعة ”أوبك+“ على زيادة الإنتاج بوتيرة أسرع مع ارتفاع أسعار الخام التي بلغت أعلى مستوياتها منذ 2008 هذا الشهر عند مستوى 139 دولارا للبرميل.

وأمس الثلاثاء، قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي، إن ”الولايات المتحدة يجب أن تكون واقعية وتدرك أن تحالف المنتجين في أوبك+ يراعي مصالح المستهلكين“.

وأضاف المزروعي، في منتدى للطاقة بدبي، حضره أيضاً وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أنه ”لا ينبغي للولايات المتحدة أن تملي السياسات“، موضحًا أن ”المهمة الوحيدة لأوبك+ هي تحقيق الاستقرار في الأسواق، وتوفير أكبر قدر ممكن من الإمدادات، وأن ممارسة الضغوط على أي شريك في التحالف النفطي لن تؤدي إلا إلى زيادة الأسعار“.

وأشار إلى أنه ”من الصعب التنبؤ بمستقبل تقلبات السوق بسبب مسائل مثل: ما إذا كان النفط الإيراني سيعود إلى السوق، أو ما إذا كان هناك المزيد من الاستثمار في قطاع النفط والغاز“. وأضاف أنه يعتقد أنه ”سيكون هناك نمو في الطلب“.

كما صرح المزروعي أنه ”لا يمكن الضغط على بعض الشركاء خارج أوبك+ ويمكن للبلدان أن تختار من أين تشتري الموارد ولا يمكننا أن نتخذ القرارات للعالم“.


وقال المزروعي إن ”أمن الطاقة أولوية حاليّا، وبعض الدول تتجاهل مسألة القدرة على تحمل تكاليف الطاقة، وإن هذا هو السبب في أن شركاء أوبك+ يحاولون المحافظة على النظام“.

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