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ثقافة

التنسيق الحضاري يعقد حوارا مجتمعيا حول تطوير مسار الجولة التراثية بالزمالك

صدى البلد

عقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري برئاسة المهندس  "محمد أبو سعده " حلقة حوار مجتمعي حول تطوير مسار الجولة التراثية بالزمالك بمقر الجهاز بقلعة صلاح الدين الأيوبي وذلك لاستعراض رؤية الجهاز القومي للتنسيق الحضاري لتحسين الصورة البصرية لمنطقة الزمالك ضمن مشروع "ذاكرة المدينة" والحفاظ على المناطق ذات القيمة من خلال الجولات التراثية.


 سيبدأ مشروع project pilot لتحسين وتجميل شارع ٢٦ يوليو   وتحسين الصورة البصرية لهذا الشارع الحيوي العريق الذي يعتبر الرابط الرئيسي مابين جهتي الزمالك البحرية والقبلية ، وقد حضر اللقاء د. أشرف حاتم  رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب ووزير الصحة والسكان الأسبق و د" زياد بهاء الدين" نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والاستاذة الدكتورة ليلى إسكندر وزيرة التطوير الحضري والعشوائيات الأسبق والاستاذة" توفيقة عثمان توفيق" رئيس مجلس إدارة  جمعية تنمية خدمات حي الزمالك والنائبة/ سحر عطية والاستاذ بكلية الفنون الجميلة، م. محمد الصاوي وزير الثقافة السابق ورئيس ساقية الصاوي  وممثلى شركة ارتقاء للخدمات المتكاملة وتدوير المخلفات ومن حى غرب م. وحيد فوزى مساعد رئيس الحى وم. لاميس حمدى وكيل منطقة الاسكان. 

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    وحضر من شباب جمعية تنمية خدمات حي الزمالك الاستاذة فريدة مقار والاستاذ سيف الرشيدى   ، ورئيس قسم العمارة  والتخطيط العمراني بالجامعة الالمانية  GUC الذي عرض افكار الطلبة لمشروع تطوير تنسيق عناصر الفراغ العام الذي يتعامل مع منطقة مسار الجولة التراثية التي قام بها جهاز التنسيق الحضارى ضمن مشروع ذاكرة المدينة ، وقد تم هذا المشروع تحت اشراف الجهاز من خلال رصد العديد من المشكلات بمنطقه الجولة  بداية من قصر عائشة هانم فهمي الى فيلا إسماعيل ياسين بشارع ٢٦ يوليو بالزمالك.     

 

 ويشمل افكار مشروع التطوير الذي عرض من الجامعة  الالمانية فرش الفراغ العام بما يحقق معاييىر التنسيق الحضارى بالمنطقة التراثية و يتناسب مع طبيعة الزمالك التراثية.                  

يذكر أن  مشروع جولات تراثيه قام به الجهاز بمنطقة الزمالك ، ثم بورسعيد وهو يعرض لاهم المناطق التراثية ذات الطابع المعماري المتميز بالحي ويعرض لاشهر الشخصيات التي سكنت هذه المناطق واهم الحكايات التي تعرض لها الحى ، ومشروع جولات تراثية هو المشروع الثالث بمشروع ذاكرة المدينة الذي اطلقه الجهاز القومي للتنسيق الحضاري حيث بدأ بمشروع "عاش هنا وحكاية شارع ثم جولات تراثية" ، التي يوليها الجهاز اهتمامًا خاصا للتعريف بالمدن المصرية وقد تم الاتفاق علي الافكار المطروحة والبدء في اعداد الرسومات والمقايسات لتحدي التكلفة التقديرية ومراحل التنفيذ والبرنامج الزمن للمشروع للبحث عن رعاة من خلال مشاركة رجال الاعمال والبنوك للتنفيذ تحت اشراف الجهاز والحي

ساقية الصاوي مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء تدوير المخلفات التخطيط العمرانى منطقة الزمالك الجامعة الألمانية صلاح الدين الايوبي كلية الفنون الجميلة قلعة صلاح الدين الأيوبي

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