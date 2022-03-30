عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بإطلالة صباحية.. بورجو أوزبيرك تخطف الأنظار من سيارتها

بورجو
بورجو

نشرت الممثلة التركية بورجو أوزبيرك، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”.

وظهرت بورجو أوزبيرك في الصورة من سيارتها بإطلالة صباحية، مما أثار إعجاب متابعيها.

ويعرض للممثلة بورجو أوزبيرك مسلسل “عشق منطق انتقام”، والذي لاقى نجاحاً كبيراً على مستوى تركيا والوطن العربي. 

المسلسل من بطولة بورجو أوزبيرك، والهان شين، وبوراك يوروك، وميليسا دونغال، وينتمي إلى فئة الرومانسي الكوميدي، وهو مقتبس من الدراما الكورية “المرأة العزباء الماكرة”.

قصة المسلسل 
سيدة تنفصل عن زوجها بعد أن خسر كل ما يملك، لكن بعد أن تعرف بعد فترة أنه أصبح مليونيرا تفعل كل ما بوسعها لإغرائه ليتزوجها مرة أخرى.

بورجو أوزبيرك انستجرام تركيا دراما اطلالة مسلسل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة يكشف مصير إمكانية إعادة مباراة مصر والسنغال

بث مباشر مباراة مصر والسنغال (0 - 1) اليوم 29 / 3 / 2022

ميدو: ما حدث من مصطفى غربال فضيحة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

اغتصبوها في الزراعات وصوروها عارية.. حكاية جريمة الشياطين الثلاثة في الغربية

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

موضوعات متعلقة

نيللي كريم تشارك صورة لفريق عمل مسلسل فاتن أمل حربي: بحبكم كلكم

تامر هجرس ينشر صورة جديدة له بصحبه زوجته وابنتيه: قلبي وروحي وعالمي

بإطلالة ساحرة…مريهان حسين تتألق في أحدث ظهور لها

دينا الشربيني تشارك متابعيها الإعلان الرسمي لمسلسلها في رمضان

بصورة سيلفي.. خالد سليم يخطف الأنظار من أحدث ظهور له

بإطلالة كاجول.. ندى بسيوني تخطف قلوب متابعيها عبر انستجرام

داليا مصطفي تستعين برأي جمهورها عن أحدث لوك لها

بصور رومانسية.. درة وزوجها في أحدث ظهور لهما عبر إنستجرام

ترشيحاتنا

منطقة أعراض .. ندى الكامل تعلن ارتباطها بعد انفصالها عن أحمد الفيشاوي

مدبولي يترأس اجتماع الحكومة لبحث عدد من الملفات الهامة استعدادا لشهر رمضان

البيطريين تصوت بانتخابات التجديد النصفي| 20 معلومة هامة لا تتجاهلها

صورة تذكارية للرئيس السيسي والبرهان بقصر الاتحادية.. فيديو

فقيدة التخسيس تصل إلى البرلمان..نائب يطالب باستدعاء وزير الصحة لمعرفة تفاصيل الواقعة

مايا مرسي: مصر أول دولة تصدر إستجابة سريعة تجاه المرأة خلال كورونا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبطال فيلم Fantastic Beasts 3 يحتفلون بالعرض الخاص في لندن.. صور

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

ويل سميث.. مشوار فني كبير عكر صفوه الأزمات العائلية وأسلوب حياة زوجته جادا بينكيت

فيديو

هل يستمر محمد الشناوي ومحمود وحيد في الأهلي؟.. فيديوجراف

التسجيل إلكتروني.. وزارة العدل تعلن عن تعديل قانون الشهر العقاري

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

مصر والسنغال.. خروج عمر جابر للإصابة ونزول إمام عاشور .. فيديو

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

علاء حيدر

عالم أحادي أم ثنائي القطبية  

اﻟﻤﺰﻳﺪ