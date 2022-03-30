زاهى حواس يصطحب مومياء لشاب صغير لفحصه بأحدث جهاز لمعرفة هويته

فى حدث عالمى لأول مرة على أرض الأقصر، استقبلت مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بالمجان بمحافظة الأقصر، الدكتور زاهى حواس الأثري العالمى وبرفقته "مومياء" لشاب صغير تعود للعصور الفرعونية منذ آلاف السنين لإجراء فحوصات عليها على جهاز من أحدث الأجهزة العالمية للأشعة المقطعية فى مصر والعالم أجمع، وذلك لمعرفة هويته ضمن مشروع عالمى لمعرفة هوية المومياوات الفرعونية فى الأقصر وحول مصر.



وبدأ الحدث العالمى داخل أروقة مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال، حيث استقبلت المستشفى سيارة مجهزة بداخلها مومياء الشاب الصغير داخل صندوق خشبي مجهز خصيصاً لهذا الغرض، وللحفاظ على المومياء القادمة من منطقة وادى الملوك الآثرية، وتم نقل المومياء داخل غرفة الأشعة المقطعية بالمستشفى والتى يوجد داخلها أحدث أحدث الأجهزة فى مصر وحول العالم لينتقل الشاب الفرعونى الصغير لنفس الرحلة التى يعيشها أطفال السرطان خلال علاجهم المجانى داخل المستشفى وإجراء الأشعة المقطعية لهم.



من جانبه ، قال الدكتور زاهى حواس الأثرى العالمى، إنه جلب المومياء لشاب صغير من مقبرة الملك أمنحتب الثانى رقم 35 بوادي الملوك لكي يتم عمل أشعة مقطعية لها على واحد من أحدث أجهزة الأشعة المقطعية فى مصر والعالم، وذلك داخل مستشفى شفاء الأورمان التى يحمل لها مكانة خاصة كبيرة فى قلبه، وإشترك من البداية فى الدعاية لها، ويري أنها مستشفى على أعلى مستوى، حيث أنه لأول مرة يجد أهل الصعيد مستشفى عالمى يعالج السرطان للكبار والأطفال بالمجان تماماً.



وتقدم الدكتور زاهى حواس خلال إجراء الأشعة المقطعية وسحب عينات الحمض النووى (DNA) من المومياء للشاب الفرعونى الصغير، بالشكر لكافة قيادات المستشفى وعلى رأسهم الدكتور هانى حسين مدير عام مستشفيات شفاء الأورمان بالأقصر، والذي كان فى إستقبال الوفد المصرى والأجنبي والمومياء لدى وصولها للمستشفى، وذلك للتأكيد على الدور الطبي والقومى الذي تقوم به المستشفى فى خدمة الحضارة المصرية القديمة والإكتشافات الفرعونية العالمية بالأقصر، بجانب دورها الرئيسي فى علاج أطفال السرطان فى الأقصر ومحافظات الصعيد.

وقال محمود فؤاد المدير التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الحدث الذي تم داخل مستشفى شفاء الأورمان لسرطان الأطفال بإهتمام الدكتور زاهى حواس بأن تكون تجربة الأشعة المقطعية وسحب عينات الحمض النووى لمومياء شاب صغير، دليل على أن المستشفى وإدارة المؤسسة تقوم بدورها بكل جدية مع الجميع فى جلب أحدث الأجهزة لأبناء الصعيد فى شتى التخصصات، وهو الذي أدي لإجراء الفحص للمومياء داخل أول صرح طبي لعلاج سرطان الأطفال فى الصعيد بالمجان تماماً.

وقدم محمود فؤاد، جزيل الشكر للدكتور زاهى حواس على تلك الثقة الكبيرة التى يوليها لمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأطفال والكبار بإجراء أحد أدق أبحاثه الآثرية العالمية داخلها، للتأكيد للجميع أن المستشفى واحدة من أهم المستشفيات فى الصعيد ومصر بأكملها بتوفير أحدث الأجهزة العالمية وأمهر الفرق الطبية لخدمة أبناء محافظات الصعيد.