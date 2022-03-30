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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

لصرف إعانات مالية.. الحكومة تنفي وجود صفحات على فيسبوك لتسجيل بيانات المواطنين

صدى البلد

نفي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء  ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن تدشين وزارة المالية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة المالية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتدشين وزارة المالية صفحات جديدة على مواقع التواصل الاجتماعي لتسجيل بيانات المواطنين لصرف إعانات مالية استثنائية للمواطنين، مُؤكدةً أنه لا توجد أي صفحات رسمية تابعة للوزارة وتحمل شعارها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" سوى الصفحة الرسمية والموثقة للوزارة عبر الرابط التالي: "https://www.facebook.com/MOF.Egypt"، مُحذرةً المواطنين من الانسياق وراء المواقع الإلكترونية أو الصفحات المزيفة التي تستهدف استغلال بياناتهم الشخصية، وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال مصادر تلك الصفحات ومروجيها.


وفي سياق متصل، تم إعداد حزمة من الإجراءات المالية والحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية وتتضمن هذه الحزمة: ٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من "تكافل وكرامة"، فضلاً عن تخصيص ١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل، بالإضافة إلى زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه للتخفيف عن المواطنين، وكذلك زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2022، إلى جانب منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسي بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2022، وزيادة الحافز الإضافي الشهري للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من أبريل 2022، 175 جنيهًا للدرجة السادسة و٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة و٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية و٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى و٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة، كما تم تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه.


ونناشد وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة توخي الدقة قبل نشر مثل هذه الأخبار، والتي قد تؤدي إلى بلبلة الرأي العام، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يمكن الرجوع إلى الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة (mof.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني ([email protected]).

المركز الإعلامي لمجلس الوزراء وزارة المالية

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