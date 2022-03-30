عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزيرة البيئة: «التكيف» أولوية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.. ويرتبط ارتباطاً وثيقاً بالتمويل|صور

صدى البلد

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة نيابة عن رئيس مؤتمر المناخ COP27  سامح شكرى وزير الخارجية ، في فعاليات اطلاق تقرير صندوق النقد الدولى "التكيف مع آثار تغير المناخ في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، بمشاركة  محمد بن هادي الحسيني وزير الشئون المالية الإماراتي ومريم المهيري وزيرة تغير المناخ والبيئة الإماراتية، وكريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي.
وتقدمت الدكتورة ياسمين فؤاد بالشكر لصندوق النقد الدولي على إعداد هذا التقرير، والذي سيتم الاستفادة منه في مؤتمر المناخ القادم بشرم الشيخ COP 27 في نوفمبر المقبل، مشددة على أهمية التكيف للدول النامية وخاصة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تعاني ١٣ دولة من عدد ٢٢ دولة في المنطقة من مشكلات نقص المياه العذبه ، ومن ٢١٪ إلى ٦٠٪  تناقصا في إنتاجية المحاصيل الزراعية حسب السيناريوهات المختلفة.

وأوضحت الوزيرة أنه لا يمكن الفصل بين موضوعات التكيف مع آثار تغير المناخ والتمويل، وهناك فرصة جيدة في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ لمراجعة التقدم المحرز في كل من الهدف العالمي للتكيف والهدف الجديد لتمويل المناخ.

واستعرضت وزيرة البيئة جهود مصر في مواجهة آثار تغير المناخ بالتركيز على التكيف، ومنها إعداد الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية ٢٠٥٠ والتي تتأسس على تحسين جودة الحياة للمواطن وصون الموارد الطبيعية، واعداد خطة للتكيف مع آثار تغير المناخ، بالإضافة إلى مشروعات حماية الشواطئ ودعم صغار المزارعين وتبطين الترع، واتاحة المياه النظيفة والصرف الصحي من خلال مبادرة حياة كريمة التي تخدم ٦٠٪  من الشعب المصري، هذا إلى جانب إطلاق الحوار الوطني للمناخ لرفع الوعى العام بقضايا تغير المناخ، والاستماع إلى آراء ومقترحات المجتمعات المحلية والأكثر تأثرا بتغير المناخ، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التكيف.

وفي ذات السياق، شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد في المائدة المستديرة الوزارية لصندوق النقد الدولي والحكومة الإماراتية حول وجهات نظر فى تقرير التكيف، حيث أشارت الوزيرة إلى أهمية الحلول المعتمدة على الطبيعة، والتي تساهم في حل مشكلات آثار تغير المناخ والتنوع البيولوجي ، وأهمية التفكير في السندات الزرقاء للتمويل، كما أكدت على أهمية التركيز على مشكلات الأمن الغذائي والمائي وضرورة تمويل مشروعات التكيف المرتبطة بهما، وأيضا أهمية الحوكمة الرشيدة في قضية التغيرات المناخية، والتي تمثل هدفت أساسيا في الاستراتيجية المرحلية للتغيرات المناخية في مصر.

ومن جانبها، أكدت كريستالينا جورجيفا مدير صندوق النقد الدولي على أن دور التمويل الحكومي في المستقبل يجب أن يركز على البحث والتطوير لإيجاد حلول مبتكرة لمشكلات التغيرات المناخية وإزالة العوائق تمام القطاع الخاص، والحد من مخاطر الاستثمار، كما أشارت إلى ضرورة رفع الدعم غير الموجه للطبقات الفقيرة، مما يتيح موارد للدول للانفاق على مشروعات تغير المناخ.

IMG-20220330-WA0021
IMG-20220330-WA0021
IMG-20220330-WA0017
IMG-20220330-WA0017
IMG-20220330-WA0018
IMG-20220330-WA0018

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس اتحاد الكرة: نتوقع عقوبة مالية على السنغال ولن تعاد المباراة

التراجع مستمر.. سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم 29 مارس 2022

طائرة منتخب مصر تصل القاهرة عائدة من السنغال

تراجع وتحذير.. سعر الذهب في مصر للبيع والشراء اليوم 30 مارس 2022

سعر صرف الدولار الأمريكي اليوم الأربعاء 30-3-2022

بالأسماء.. ارتفاع أعداد ضحايا حادث أتوبيس السويس لـ 23 مصابًا و3 قتلى

هاني الناظر يطالب اتحاد الكرة بتقديم شكوى عاجلة لإعادة مباراة مصر والسنغال

ليفربول بعد تأهل السنغال: تهانينا لـ ماني وحظ أوفر لـ محمد صلاح

ترشيحاتنا

بعد قرار مجلس النواب.. تفاصيل قيمة العلاوة الدورية وموعد صرفها

مترو الأنفاق يكشف عن المواعيد والإجراءات المستحدثة خلال شهر رمضان

مجلس النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية

مفتي الجمهورية يستقبل مستشار الرئيس الفلسطيني.. ويؤكِّد على مكانة القدس الدينية والحضارية

بعد سحب مشروع القانون من البرلمان.. طريقة حساب ضريبة التصرفات العقارية

النفط يرتفع مع نقص المعروض واحتمال فرض عقوبات جديدة على روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المنطقة الغربية العسكرية تستقبل وفدين من ذوى الهمم والأطفال الأيتام

أبطال فيلم Fantastic Beasts 3 يحتفلون بالعرض الخاص في لندن.. صور

فوائد الصيام الصحية في شهر رمضان

بابلو ممثل الدراما الشعبية.. كل ما تريد معرفته عن المسلسل وقنوات عرضه

فيديو

جريمة الوراق.. قتل جاره في الشارع أمام زوجته بسبب طفل.. فيديوجراف

أدوية غير مرخصة.. الحبس والغرامة عقوبة طبيب الكركمين .. فيديوجراف

نصب واحتيال.. ماذا تقدم فيفي عبده وشيرين رضا في رمضان 2022

منطقة أعراض .. ندى الكامل طليقة أحمد الفيشاوي تعلن ارتباطها بشخص آخر

المزيد

ساحة رأي

نفرتيتي.. جميلة الجميلات

د.أحمد علي سليمان يكتب.. كيف نتوضأ لشهر رمضان؟

أحمد أبو زيد يكتب: "راح الدفا.. عن الأم أتحدث"

د. صفوت عمارة يكتُب: رمضان منحة إلهيَّة للمسلمين

حتشبسوت درة الأميرات

د/ هنيدي عبد الجواد يكتب: دور الفتوى الإلكترونية في مواجهة التغير المناخي وأثره على التنمية المستدامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

بوجي وطمطم

عبدالمعطى أحمد

أهلا رمضان

المستشار أسـامة الصعيدي

المُغفلون والجهل بالقانون

د.هادي التونسي

الطريق إلى الهُدى

محمد مندور

التصالح مع كوكب الأرض

د. ماريان جرجس

بوصلة المواطن المصري لكل ما يجري

إلهام أبو الفتح

حالف بربي أرفع راية بلادي!

كريمة أبو العينين

كلمنى وإيدك وراك

اﻟﻤﺰﻳﺪ