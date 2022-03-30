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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

نائب رئيس جامعة الإسكندرية يستقبل وفدا يونانيا لبحث تعزيز التعاون

أشرف الغندور مع وفد
أشرف الغندور مع وفد جامعة يونانية

 استقبل الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون الدراسات العليا والبحوث، اليوم، الأربعاء، وفد جامعة بريوس باليونان، وذلك بحضور الدكتورة عبير عطية، عميد السياحة والفنادق، والدكتورة رشا الشنيطي، مدير وحدة إدارة المشروعات بالجامعة، والدكتورة دينا عز، الأستاذة بكلية السياحة والفنادق.


وفي كلمته، أكد الدكتور أشرف الغندور، أن تلك الزيارة تأتي بغية دعم التعاون الدولي وفتح آفاق للشراكة مع الجامعات والمؤسسات البحثية والتعليمية الدولية، وتفعيل أنشطة التعاون البحثي والتعليمي بين جامعة الإسكندرية والجامعات اليونانية من خلال منح تبادل أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة الممولة من الاتحاد الاوروبي .


فيما رحب الوفد بالتعاون مع جامعة الإسكندرية كونها من الجامعات الرائدة بالشرق الأوسط،  وأكد الوفد  تطلع دولة اليونان إلى زيادة التعاون العلمي والأكاديمى بين جامعة الإسكندرية وجامعات اليونان خلال الفترة المقبلة.

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