الملك المصري..أحمد فهمي يدعم محمد صلاح

دعم الفنان أحمد فهمي، نجم الكرة العالمي ومنتخب مصر محمد صلاح؛ وذلك بعد الهزيمة من منتخب السنغال، أمس، في المباراة التي أقيمت ضمن التصفيات النهائية المؤهلة لبطولة كأس العالم 2022 في قطر.



وشارك أحمد فهمي في هاشتاج محمد صلاح عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر،وكتب عبر صورته: #محمد_صلاح #الملك_المصري".



وسجل لمنتخب مصر، عمرو السولية الركلة الثالثة لمصر، بينما أضاع محمد صلاح أول ركلة للمنتخب، وأضاع زيزو ركلة الجزاء الثانية، وأضاع مصطفى محمد الركلة الرابعة لمصر.



وأضاع كوليبالي ضربة الجزاء الأولى لمنتخب السنغال، وتصدى الشناوي ببراعة للركلة الثانية التي سددها سيس بينما سجل إسماعيلا سار الركلة الثالثة وسجل ساديو ماني آخر ركلة جزاء.