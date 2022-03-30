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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

هل يتسبب الليزر في إعادة مباراة مصر والسنغال؟.. فيديوجراف

مباراة مصر والسنغال
مباراة مصر والسنغال

كشف الدكتور هاني الناظر رئيس مركز البحوث سابقا عن سبب أدى لخسارة فريق كرة القدم مصر أمام السنغال .  

وأوضح هاني الناظر من خلال منشور له عبر صفحته الشخصية فيسبوك أنه ثبت أن الجماهير قامت بتوجيه أشعة الليزر بشكل مكثف على أعين اللاعبين أثناء أدائهم ضربات الجزاء.

وطالب  هاني الناظر اتحاد كرة القدم بتقديم شكوي عاجلة إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم و الاتحاد الأفريقي يطالب فيها بإعادة المبارة على أرض محايدة.

وفسر هاني الناظر تقديم هذه الشكوى حيث قال على اتحاد الكرة المصري أن يتقدم رسميا بشكوى أخري عاجلة  للاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأفريقي يطالب فيها بإعادة المباراة على أرض محايدة بعد ثبوت توجيه الجماهير ل أشعة الليزر بشكل مكثف  علي أعين اللاعبين أثناء  أدائهم ضربات الجزاء مما أدى لعدم قدرتهم على التركيز أثناء تسديد الضربات وهناك صور موثقة وفيديوهات تؤكد هذا وكلنا نتذكر مباراة مصر وزيمبابوي والتي فزنا بها وتأهلنا لكاس العالم ثم بسبب طوبة واحدة طائشة في المبارة القاها فرد واحد من الجماهير أعاد الاتحاد الدولي المبارة على أرض محايدة.

كشف جمال علام ، رئيس اتحاد الكرة ، عن تفاصيل المضايقات التي تعرض لها للمنتخب الوطني، خلال مباراة مصر والسنغال، في تصفيات كأس العالم 2022.

وقال  رئيس اتحاد الكرة، في تصريحات تلفزيونية :"تحركنا من فندق الإقامة في الساعة الثانية والنصف عصرًا لكي نكون في ملعب المباراة على الساعة الثالثة أو الثالثة والنصف على أقصى تقدير، ولكن وجدنا زحاما في الطريق، ولا أعلم إذا كان هذا الأمر متعمدًا أم لا، ووصلنا في حدود الساعة الرابعة عصرًا".

ولمتابعة المزيد حول إعادة مباراة مصر والسنغال .. تابع الفيديو جراف التالي.

هاني الناظر الاتحاد الافريقي الاتحاد الدولي لكرة القدم جمال علام أشعة الليزر

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