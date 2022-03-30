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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليوم.. لقاء تركي ـ أوكراني لمناقشة التعاون في المجال العسكري

أوكرانيا وتركيا
أوكرانيا وتركيا

أعلن مفاوض أوكراني، أن وفدًا من كييف سيلتقي مسؤولين أتراك اليوم، الأربعاء، لمناقشة التعاون العسكري التقني، حسب وكالة "رويترز" للأنباء.

وكانت أوكرانيا، وافقت أمس الثلاثاء، على وضع الحياد ولكن بشرط وجود ضمانات أمنية، وذلك بعد محادثات استمرت نحو 4 ساعات في اسطنبول.

وقال رئيس وفد التفاوض الأوكراني، يخائيلو بودولياك، إن إسرائيل وتركيا وبولندا وكندا قد تكون من الدول الضامنة لأمننا، مضيفا أن المحادثات مع الجانب الروسي ستتواصل خلال الفترة المقبلة.

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وأكد رئيس وفد أوكرانيا أنه لم يتم التوقيع على أي اتفاقات مع روسيا حتى الآن، مضيفا أن موسكو تشترط إجراء استفتاء للتوصل إلى اتفاق.

وتابع قائلا إن المحادثات مع روسيا لا تناقش وضع منطقة القرم، معتبرًا أن أكبر نجاح لأوكرانيا هو نقل المحادثات من بيلاروسيا.

من جانبه، قلل الكرملين الروسي، اليوم الأربعاء، من شأن نتائج جولة المحادثات الروسية الأوكرانية، قائلًا إن موسكو لا ترى أي انفراجة في المباحثات.

وحسب صحيفة "جارديان" البريطانية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، للصحفيين، إن روسيا لم تلاحظ أي نتائج واعدة حقًا أو تقدم حتى الآن في محادثات السلام مع أوكرانيا، مشيرًا إلى أن رئيس وفد موسكو سيقدم اليوم تقييما للمفاوضات مع كييف.

وأكد أن شبه جزيرة القرم جزء من روسيا، لافتا إلى أن المحادثات لم تحقق ما يمكن وصفه بالاختراق والطريق طويلة.

وأشار إلى أن موسكو رحبت إيجابياً بتقديم أوكرانيا مطالبها في صيغة مكتوبة، موضحًا أن موسكو تدرس مقترح رئيس مجلس الدوما بأن يكون دفع الواردات مقابل الروبل الروسي.

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