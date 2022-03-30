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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

التاريخ وأشياء أخرى.. ماذا خسر محمد صلاح بعد ضياع حلم المونديال ؟

محمد صلاح
محمد صلاح

انتهى حلم التأهل لمونديال قطر 2022 بخسارة منتخب مصر بسيناريو مكرر أمام منتخب السنغال من خلال ضربات الجزاء بعد انتهاء مباراة الإياب بنتيجة 0 / 1 لأسود التيرانجا.

المباراة لُعبت في ظروف عصيبة واستثنائية وسط حشد جماهيري سنغالي غير مسبوق، مما اثر على فاعلية لاعبي مصر وعدم تمكنهم من الوصول كثيرًا للمرمى السنغالي.

منتخب السنغال دخل المباراة في حالة هياج هجومي وتمكن من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الثالثة مما منحهم أفضلية على مستوى الهدوء والتمركز طيلة فترات المباراة.

ضربات حظ ترجيحية

للمرة الثانية على التوالي يفشل لاعبو مصر في تجاوز عقبة السنغال من خلال ركلات الترجيح ليودع المصريون حلم المونديال بخيبة أمل كبيرة.

وشهدت هذه المرة فشلًا من محمد صلاح وأحمد سيد زيزو ومصطفى محمد الذين اهدرو ركلات الترجيح في حين سجل عمو السولية فقط.

وفي مشهد مُعاد بعد نهائي إفريقيا تولى ساديو ماني تسجيل الركلة الأخيرة الحاسمة ليمنح بلاده شرف التاهل لنهائيات كأس العالم في قطر 2022.

محمد صلاح.. ضربتين في الرأس

بهذه الخسارة، لم يتمكن محمد صلاح حتى الآن من احراز أي لقب مع منتخب مصر وفشل في بلوغ نهائيات كأس العالم مرتين، وخسارة كأس الأمم الإفريقية 3 مرات، بينما صعد إلى كأس العالم مرة واحدة.

وخسر صلاح امام زميله ساديو ماني في فريق ليفربول مرتين متتاليتين في شهر واحد، ليمنح السنغالي أفضلية الحصول على الألقاب الفردية داخل القارة.

وكان محمد صلاح على بعد خطوات من صناعة التاريخ مع منتخب مصر ، غذا تمكن من الحصول على بطولة امم إفريقيا أو التأهل لكاس العالم للمرة الثانية على التوالي.

وبهذا الخروج المخيب، تضاءلت فرص محمد صلاح في المنافسة على لقب افضل لاعب في العالم، كما باتت الشكوك تحاوط محمد صلاح في حظوظ احتفاظه بلقب الأفضل في إفريقيا.

 للمرة الثانية.. تهنئة ماني ومواساة صلاح 

وجّه نادي ليفربول الإنجليزي رسالة إلى محمد صلاح، قائد منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، وزميله ، ساديو ماني بعد المباراة التي جمعتهما أمس الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الأخيرة لتصفيات كأس العالم قطر 2022.

وكتب الحساب الرسمي علي فيسبوك: "ساديو ماني يرافق منتخب بلاده السنغال إلى كأس العالم قطر 2022 🇸🇳 تهانينا لساديو وحظ أوفر للملك المصري محمد صلاح".

منتخب مصر منتخب السنغال المونديال ساديو ماني محمد صلاح

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