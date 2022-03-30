أخبار التكنولوجيا.. تيك توك تختبر ميزة لاكتشاف المقاطع المفقودة.. شاومي تطلق 3 هواتف بتقنية 5G

نشر موقع «صدى البلد»، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير جديدة عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

شاومي تغزو الأسواق العالمية بإصدارات مميزة بتقنية 5G.. سعر ومواصفات



طرحت شركة شاومي Xiaomi، ثلاثة طرازات جديدة من سلسلة ريدمي بالأسواق العالمية، تتميز جميعها بدعم اتصال شبكات الجيل الخامس 5G.

كيف يمكنني معرفة حجم كارت شاشة الكمبيوتر الخاص بي؟، أحد أهم الأسئلة التي تدور في رأسك عندما يتعلق الأمر بالعثور على قياس شاشة الكمبيوتر المحمول خاصتك، عند الحاجة لشراء حقيبة كمبيوتر جديدة يجب عليك تحديد الدقة الحقيقية لشاشتك للعثور على الخيار الذي يتناسب معها،

فيفو تطلق هاتفها الملقب بـ "رائد الصور السيلفي".. سعر ومواصفات Vivo V23 5G



كشفت شركة فيفو Vivo، مؤخرا عن هاتف أندرويد مزود بكاميرات أمامية مميزة تنافس تلك الموجودة في أحدث هواتف سامسونج من فئة الفلاجشيب.

أسرع خطوات لـ عمل فورمات للكمبيوتر للتخلص من الفيروسات و برامج التجسس



خطوات عمل فورمات للكمبيوتر قد تكون الطريقة الأكثر فعالية لتنظيف جهاز الكمبيوتر الخاص بك والتخلص من الفيروسات أو برامج التجسس التي أصابت القرص الصلب أثناء استخدامك للجهاز، وللقيام بذلك كل ما عليك فعله هو اتباع خطوات عمل فورمات للكمبيوتر والتي يمكنك العثور عليه في هذا المقال.

يختبر تطبيق تيك توك TikTok، ميزة جديدة تسمي سجل المشاهدة Watch History، والتي تتيح للمستخدمين العثور على مقاطع الفيديو التي سبق أن شاهدها المستخدم ضمن تبويب For You.